В Алматы прошла выставка-ярмарка голубей Семиречья

Романтики большого города

Историки говорят, что первых голубей человек приручил более 5 тыс. лет назад. Правда, цель приручения тогда была не особо благородна – голубей в основном ели и иной раз приносили в жертву во время религиозных обрядов. Гораздо позже, когда люди обнаружили у этих птиц «встроенный GPS-навигатор», их стали использовать в качестве почтальонов.

Современное увлечение голубями – это то, что не поддается описанию словами, противоречит здравому смыслу, да и вообще не вполне вяжется с реалиями сегодняшнего дня.

В Казахстане голубеводство постепенно уходит в прошлое: все меньше остается романтиков, готовых прожить с этими птицами бок о бок всю жизнь, вкладывать душу и драгоценное время в это незатейливое на первый взгляд ремесло. Но энтузиасты все же остались. Это особые люди, отдельная категория: у них разные профессии, национальность, возраст, но объединяет всех одно – любовь к этим удивительным птицам.

В этом году межрегиональная выставка голубей собрала в ­Алматы самых преданных энтузиастов – чуть больше пятидесяти человек.

– Хотелось увидеть больше участников, но после карантина и это хорошо, – говорит Вячеслав Волков, алматинский голубевод с 55-летним стажем. – Любовь к голубям – это на всю жизнь! Мы в школу раньше вместо учебников голубей носили. Время было другое, люди другие. Учителя с пониманием относились к нашему увлечению. В тот период голубей держал каждый второй. Романтики было больше, да и, собственно, романтиков.

Если назвать кого-то из этих людей голубятником, можно очень обидеть человека. В понимании ­настоящих ценителей сизокрылых есть голубеводы, те, кто серьезно увлекается голубями, искренне любит птиц, следит за здоровьем и чистотой породы, а есть голубятники – те, кто размножает крылатых лишь для продажи и получения выгоды. Голубеводы со стажем стараются обходить стороной таких разведенцев, следуя принципу «лучше плохого скакуна из хорошей конюшни, чем отличного скакуна из плохой».

Выставка проходила в привычном месте – на городском рынке «Турксиб». Конечно, сравнивать это событие с предковидными не совсем правильно. Сегодняшнее мероприятие больше походило на ярмарку одной породы – узбекского двухчубого лохмоногого голубя. Но голубеводы довольны. Вновь удалось встретиться, покрасоваться пернатыми питомцами, обменяться, приобрести нужную птицу, да и просто пообщаться по душам, стряхнуть карантинную «пыль».

Голубеводы – чрезвычайно интересные люди, между собой они могут спорить, скандалить, обижаться, но это как-то не по-настоящему, а больше для галочки. А народ они душевный, за своих коллег по крылатому делу – и в огонь, и в воду, а если видят искренний интерес к своим птицам, рассказывать про них могут часами. Но сегодня все больше сетовали, что вымирает их ремесло, молодежь не увлечь, интересы другие, дети заняты смартфонами и репетиторами. Старое же поколение хранителей традиций постепенно уходит, точнее, как говорят они сами, – улетает в небо словно голуби.

Но есть надежда, что у этого прошлого будет и будущее. Чем дальше от мегаполисов, тем ближе к природе и к корням. Такая тенденция наблюдается в голубином деле. Участники выставки из Тараза – братья Халиловы – вырастили не только прекрас­ных птиц, им удалось воспитать мальчишек, которые с радостью перенимают все тонкости голубеводческого мастерства. Суркан и Серкан ухаживают за питомцами ничуть не хуже родителей, чистят клетки, кормят и даже лечат. И по признанию их отца – голубеводство дело прибыльное, которое в основном и кормит семью.

Один из самых именитых голубеводов Андрей Гиталов преемст­венностью похвалиться не может, но зато птицы, по мнению экспертов на выставке, у него самые лучшие.

– Очень хотел передать любовь к голубям своему сыну, но, к сожалению, интересы у подрастаю­щего поколения сейчас другие. ­Увлечь их чем-то, кроме смартфона, практически невозможно. А вот я пошел по стопам отца. «Заболел» однажды голубями и уже на всю жизнь. Раньше жизнь голубевода была понасыщеннее: проводились регулярные выставки, мы выезжали со своими питомцами за границу, обменивались опытом, приобретали «заморских» птиц для улучшения породных качеств своих, – рассказывает Андрей Гиталов.

Ни один настоящий голубевод не считает голубей. Считать их, простите за каламбур, считается нехорошей приметой. В Казахстане есть и такие хозяева пернатых, поголовье у которых переваливает за тысячу особей. Но хоть пытай, а все равно не скажут, сколько. А вот если пропадет хоть один голубок, сразу это замечают. Пропажа каждой птицы – это не только душевные переживания, но и удар по кошельку. Стоимость отменного породистого голубя переходит все разумные границы. На Турксибской ярмарке можно было приобрести самого прос­тенького пернатого за пятьдесят тысяч тенге. А были экземпляры и совсем за неприличные суммы.

Голуби, представленные на выставке, в основном вольерные. Сегодня мало кто выпускает птиц в небо. Лучше в клетке да живой, говорят владельцы сизокрылых. Опасаются голубеводы и общения с дикими сородичами, во избежание болезней, да и кошки с хищными птицами так и норовят отхватить лакомство с родословной.

– Есть свое разделение: кто-то любит тех, которые летают, а кто-то держит вольерных. Племенная птица почти всегда закрыта. Не получается выпускать, как бы этого ни хотелось, – говорит Андрей Гиталов.

– Увидев однажды, как ведет себя в небе породистый голубь, очень тяжело запереть его в вольер, – говорит Вячеслав Волков. – Это даже не полет, а скорее игра, которая у каждой птицы своя. Хорошо ему: солнышко ласковое, воздух свежий – красуется голубь, словно танцует в небе. А повздорит с кем в голубятне, так и стиль игры меняет. Настоящий хозяин сразу поймет, при настроении ли питомец или тревожит что его.

Возле клеток замечаем и женщину. Странно видеть ее в сугубо мужском царстве. Пока супруг обменивался опытом, женушка распродала почти весь «живой товар». Оказывается, продажами занимается она, так как муж смелый только до ярмарки, а потом может запросто свернуть торговлю и вернуться домой с голубями. А их, как признается женщина, уже и селить-то некуда, площадь не позволяет. Поэтому договариваются на берегу, отбирают для продажи, едут вместе, а продает она.

В силу женской солидарности в голову лезут мысли: ну чего еще мужикам не хватает? Охота, рыбалка, пивко, футбол, телевизор, диванные баталии в соцсетях, так нет же – голубей каких-то выдумали. А между прочим, как выяснилось, голуби – едва ли не залог семейного счастья, ну уж спокойствия женского точно. Все голубеводы как один твердят: где бы ты ни был, а домой вернешься, голубей накормить надо. Вот и радуются жены, хотя в сердцах порой и обещают, как Надежда Кузякина из киноклассики «бошки им пооткручивать», но в душе увлечение своих половин одобряют.