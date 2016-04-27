В Алматы с начала 2016 года к уголовной ответственности привлекли 160 иностранцев

В Алматы стартовало широкомасштабное ОПМ четыре дня назад, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
"В течение четырех дней сотрудниками нашего подразделения были проверены порядка 1 200 иностранных граждан, у около 800 из них выявлены грубые нарушения, в результате чего приняты меры административного воздействия. В спецприемник-распределитель ДВД водворены 177 иностранцев, еще 30 по решению СМАС по городу Алматы выдворены за пределы нашего государства. С начала этого года за нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечены свыше 2 тысяч 500 иностранцев, к уголовной – 160. В частности, за организацию незаконной миграции возбуждено 3 уголовных дела, а за неисполнение решения суда о выдворении – 37", – отметил заместитель начальника управления миграционной полиции ДВД Алматы Айдын Бельгибаев.
В информации отмечается, что за три месяца 2016 года в Алматы прибыли более 61 тысячи иностранцев. Количество временно пребывающих иностранных граждан, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 24,3%.
Значительный поток иностранцев занят в сферах строительства, торговли и общепита. Кроме того, с начала года трудовым иммигрантам на осуществление трудовой деятельности у физических лиц выданы более 1 387 первичных и продлены 1 293 разрешения.