В Алматы с начала 2016 года к уголовной ответственности привлекли 160 иностранцев

Происшествия
914
В Алматы стартовало широкомасштабное ОПМ четыре дня назад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города. 

"В течение четырех дней сотрудниками нашего подразделения были проверены порядка 1 200 иностранных граждан, у около 800 из них выявлены грубые нарушения, в результате чего приняты меры административного воздействия. В спецприемник-распределитель ДВД водворены 177 иностранцев, еще 30 по решению СМАС по городу Алматы выдворены за пределы нашего государства. С начала этого года за нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечены свыше 2 тысяч 500 иностранцев, к уголовной – 160. В частности, за организацию незаконной миграции возбуждено 3 уголовных дела, а за неисполнение решения суда о выдворении – 37", – отметил заместитель начальника управления миграционной полиции ДВД Алматы Айдын Бельгибаев.

В информации отмечается, что за три месяца 2016 года в Алматы прибыли более 61 тысячи иностранцев. Количество временно пребывающих иностранных граждан, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 24,3%.

Значительный поток иностранцев занят в сферах строительства, торговли и общепита. Кроме того, с начала года трудовым иммигрантам на осуществление трудовой деятельности у физических лиц выданы более 1 387 первичных и продлены 1 293 разрешения.

Популярное

Все
Служителям Святого престола изменили правила пребывания в Казахстане
Почему Токаев ездил на парад в Москву
2-летний ребенок в Караганде погиб, выпав с 7-го этажа
Отца и четверых детей убило неизвестное вещество в Алматинской области
Поймали в воздухе: полицейские спасли мужчину в Алматы (видео)
Известный казахстанский музыкант появилась на экране Таймс-сквера в Нью-Йорке
Предотвратили взрыв: газовоз опрокинулся в Жетысуской области
Прямая трансляция боев казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 – где и во сколько
Электросамокаты хотят признать транспортным средством в Казахстане
Железнодорожные билеты могут ощутимо подешеветь в Казахстане
Казахстанские колледжи вернули лицензии по 780 квалификациям
Контроль за использованием денег на оказание медпомощи усилят в Казахстане
Гибель отца и четверых детей в Алматинской области: названа предварительная причина смерти
Беларусь передала двух осужденных Казахстану
Программы кредитования агробизнеса на строительство домов в селах предложил запустить депутат Ходжаназаров
Сильные дожди и похолодание – погода на 11-13 мая в Казахстане
"Политизировать этот вопрос не стоит" – Кошанов об участии президента в военном параде в Москве
"Чисто юридических вопросов к Жигули Дайрабаеву нет" – петицию против депутата прокомментировал Кошанов
Почти 28 млрд тенге по налогу на транспорт должны казахстанцы
Госмонополию на изготовление документов и номерных знаков на автотранспорт ввели в РК
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Антикор вступился за аграриев Карагандинской области, которые по вине чиновников чуть не лишились льготного дизтоплива
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
4-5 мая в столице пройдет финал турнира по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023
Единовременную социальную помощь в размере 360 МРП в Шымкенте получат три участника Великой Отечественной войны
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
Бизнесмены Казахстана и Таджикистана заключили экспортные контракты на $1,8 млрд
"Похищение человека" в одном из дворов Экибастуза напугало горожан
Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
Не ошибается тот, кто ничего не делает
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Врачи настоятельно рекомендуют не пропустить момент появления эпилепсии, особенно у детей, которые относятся к группе риска
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае

Читайте также

Двухлетний ребёнок погиб в Актюбинский области, упав в туал…
Газовая труба горела в многоэтажке Костаная
Раскрыто ограбление ювелирного магазина в Степногорске (вид…
Автомобиль сбил лошадь на трассе в Жетысу, погиб пассажир

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]