В Алматы состоялась презентация Центра оборонных технологий

Министр обороны Даурен Косанов открыл на базе Дома армии в Алматы Центр оборонных технологий Defense Tech IT Park. Инновационная площадка предназначена для разработки и внедрения отечественных технологических решений в интересах Вооруженных сил и системы национальной безопасности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В презентации проекта приняли участие вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, а также представители IT-индустрии и научного сообщества.

Defense Tech IT Park является одним из этапов развития инициативы Defense Tech, реализуемой Министерством обороны с 2022 года и направленной на формирование национальной инновационной экосистемы для нужд армии и системы безопасности.

Разработчики продемонстрировали возможности новой площадки и представили инновационные проекты отечественных IT-компаний и стартап-команд в области цифровых технологий, систем видеонаблюдения, аналитики данных, телекоммуникаций и спутниковых решений.

Как отметил министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, создание центра отвечает задачам по укреплению технологического потенциала страны и ускорению внедрения современных разработок в войска. «Сегодня уровень обороноспособности государства напрямую связан с технологическим развитием. Наша задача – сократить путь от идеи до практического внедрения решений в войска», – подчеркнул глава оборонного ведомства.

В свою очередь главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отметил, что новая площадка станет точкой притяжения для молодых специалистов в сфере технологий и оборонных разработок.

«Мы создали здесь технологическую образовательную площадку Defense Tech Hub, где студенты-айтишники, в том числе обучающиеся на военных кафедрах, смогут получать практические навыки, участвовать в хакатонах и акселерационных программах», - отметил он.

Заместитель министра обороны по цифровому развитию Дархан Ахмедиев подчеркнул, что Defense Tech IT Park станет площадкой для поиска и отбора перспективных технологических проектов, сопровождения разработчиков от идеи до создания прототипов и подготовки решений к пилотному внедрению в Вооруженных силах. Новая площадка позволит выстроить системное взаимодействие оборонного ведомства, научных организаций и технологического бизнеса, а также ускорить внедрение инноваций в интересах обороны и безопасности Казахстана.

