В Алматы задержали подозреваемых в рекламе наркотиков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры города сотрудниками полиции проведены оперативно-розыскные мероприятия по противодействию рекламе наркотических средств в общественных местах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

В результате задержан мужчина, который за денежное вознаграждение наносил объявления с адресами интернет-сайтов, рекламирующих наркотики.

Приговором суда он признан виновным по статье 299-1 части 2 пунктам 1) 4) Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорен к трем годам лишения свободы.

Также задержан гражданин, распространявший листовки с аналогичной рекламой, и ещё один нарушитель, занимавшийся закладкой психотропных веществ. В ходе личного обыска у последнего обнаружено 168 свертков с мефедроном общим весом 7,866 грамма.

Подозреваемые взяты под стражу, досудебное расследование продолжается.

Прокуратура города Алматы напоминает о строгой ответственности за распространение наркотических средств и их рекламу, а также призывает граждан незамедлительно сообщать о любых фактах подобной противоправной деятельности в правоохранительные органы для принятия оперативных мер.