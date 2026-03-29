В горах Алматы спасатели обнаружили пятерых подростков, с которыми ранее была потеряна связь.

Сообщение о происшествии поступило на пульт «112». По словам отца одного из пропавших детей, группа подростков 2009 года рождения совершала восхождение на пик Кумбель, затем спустилась в район пика «Три брата» на высоте около 3000 метров. Во время обратного пути связь с ними прервалась. Один из подростков страдает астмой, что усилило тревогу родителя.

«На поиски незамедлительно выдвинулись экипажи Службы спасения ДЧС г. Алматы, спасатели Республиканской службы спасения «Барыс», а также медики Центра медицины катастроф МЧС. Уже спустя час спасатели установили визуальный контакт с группой — расстояние до них составляло около 1,5 км. Один из подростков, у которого обострилось заболевание (приступ бронхиальной астмы), был эвакуирован на снегоходе и передан бригаде ЦМК. Остальные четверо в сопровождении спасателей продолжили спуск пешком до Кок Жайляу и были доставлены в город», - сообщили Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Медики Центра медицины катастроф оказали пострадавшему первую помощь на реанимобиле, проведя ингаляцию, после чего он был доставлен домой.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей все участники группы найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.