В Алматы завершились поиски пропавших в горах детей

Все пятеро подростков спасены, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В горах Алматы спасатели обнаружили пятерых подростков, с которыми ранее была потеряна связь.

Сообщение о происшествии поступило на пульт «112». По словам отца одного из пропавших детей, группа подростков 2009 года рождения совершала восхождение на пик Кумбель, затем спустилась в район пика «Три брата» на высоте около 3000 метров. Во время обратного пути связь с ними прервалась. Один из подростков страдает астмой, что усилило тревогу родителя.

«На поиски незамедлительно выдвинулись экипажи Службы спасения ДЧС г. Алматы, спасатели Республиканской службы спасения «Барыс», а также медики Центра медицины катастроф МЧС. Уже спустя час спасатели установили визуальный контакт с группой — расстояние до них составляло около 1,5 км. Один из подростков, у которого обострилось заболевание (приступ бронхиальной астмы), был эвакуирован на снегоходе и передан бригаде ЦМК. Остальные четверо в сопровождении спасателей продолжили спуск пешком до Кок Жайляу и были доставлены в город», - сообщили Министерстве по чрезвычайным ситуациям.  

Медики Центра медицины катастроф оказали пострадавшему первую помощь на реанимобиле, проведя ингаляцию, после чего он был доставлен домой.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей все участники группы найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

#дети #МЧС #спасательная операция

Популярное

Все
Инвестпроекты на 12,5 млрд тенге реализуют в области Ұлытау
Казахстанские синхронисты завоевали «серебро» в Париже
В Алматы завершились поиски пропавших в горах детей
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
В краю металлургов
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды
Праздник весны и обновления
Глава государства обратился к казахстанцам
Какие лекарства чаще всего покупают казахстанцы
Мы фактически находимся в точке перехода – политолог об итогах референдума по новой Конституции
В Казахстане утвердили новые требования к приборам учета воды
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке

Читайте также

Резонансное ДТП
Ливень в Атырау вызвал электрозамыкание на мосту: двоих про…
В горах Алматинской области всю ночь искали семью из четыре…
В Бестобе произошла трагедия на шахте: есть пострадавшие

