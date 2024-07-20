В Англии ищут главного тренера сборной по объявлению

Футбольная ассоциация Англии (FA) разместила на своем сайте соответствующую вакансию
В сообщении подчеркивается, что ряд кандидатов уже определен, но FA заинтересована в получении новых заявок от специалистов, которые соответствуют определенным критериям. Организация придерживается «открытого процесса найма».
Вот в чем заключается роль главного тренера:
1. Возглавлять и развивать мужскую сборную Англии, чтобы выиграть крупный турнир и неизменно входить в число лучших команд мира;
2. Обеспечить вдохновляющее руководство многопрофильной командой специалистов мирового класса в St George’s Park (база сборной Англии);
3. Развивать и поддерживать прочные отношения с клубами, где выступают английские игроки.
Успешный кандидат должен:
● Обладать лицензией УЕФА Pro;
● Иметь значительный опыт в английском футболе и успешные результаты в Премьер-лиге и/или ведущих международных турнирах;
● Быть исключительным лидером, который понимает футбольную среду сборных и будет получать от нее удовольствие;
● Иметь опыт успешного отбора, управления и развития английских игроков;
● Чувствовать себя уверенно и комфортно в очень важной роли, подвергающейся пристальному вниманию со стороны общественности;
● Иметь опыт создания высокоэффективной, позитивной командной культуры и атмосферы.
● Обладать твердыми личными ценностями и принципиальностью. Понимать и принимать роль главного тренера мужской сборной Англии, вдохновляющего нацию.