В Англии ищут главного тренера сборной по объявлению

Фото: thefa.com

В сообщении подчеркивается, что ряд кандидатов уже определен, но FA заинтересована в получении новых заявок от специалистов, которые соответствуют определенным критериям. Организация придерживается «открытого процесса найма».

Вот в чем заключается роль главного тренера:

1. Возглавлять и развивать мужскую сборную Англии, чтобы выиграть крупный турнир и неизменно входить в число лучших команд мира;

2. Обеспечить вдохновляющее руководство многопрофильной командой специалистов мирового класса в St George’s Park (база сборной Англии);

3. Развивать и поддерживать прочные отношения с клубами, где выступают английские игроки.

Успешный кандидат должен:

● Обладать лицензией УЕФА Pro;

● Иметь значительный опыт в английском футболе и успешные результаты в Премьер-лиге и/или ведущих международных турнирах;

● Быть исключительным лидером, который понимает футбольную среду сборных и будет получать от нее удовольствие;

● Иметь опыт успешного отбора, управления и развития английских игроков;

● Чувствовать себя уверенно и комфортно в очень важной роли, подвергающейся пристальному вниманию со стороны общественности;

● Иметь опыт создания высокоэффективной, позитивной командной культуры и атмосферы.

● Обладать твердыми личными ценностями и принципиальностью. Понимать и принимать роль главного тренера мужской сборной Англии, вдохновляющего нацию.