В Астане благоустроят улицы и скверы

Общество
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В акимате рассказали, как будут приводить город в порядок, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

По данным акимата, начаты работы по ремонту тротуаров, ямочному ремонту улиц; в парках, скверах и других общественных пространствах проводится дефектовка.

К примеру, в районе Нура на дворовых территориях идет ремонт 35 детских игровых комплексов, 40 лавочек и урн, 120 метров турникетных ограждений, 3 футбольных и 2 баскетбольных полей с восстановлением сеточного покрытия.

В мае планируется приступить к комплексному благоустройству микрорайона Жагалау. В рамках работ будут благоустроены 2 сквера и 7 детских площадок. Для улучшения дорожной инфраструктуры установят 20 камер видеонаблюдения, 55 опор освещения, обустроят 150 дополнительных парковочных мест и 9 км новой тротуарной сети. На территории благоустройства будет высажено порядка 2000 деревьев.

В районе Алматы ведутся работы по расконсервации фонтанных комплексов, укладке брусчатого покрытия, ремонтно-восстановительные работы. В текущем году в районе планируется провести ремонт 70 детских площадок, восстановить 5 тыс. м2 брусчатого покрытия, установить 200 урн.

Кроме того, в районе Алматы планируется благоустроить общественные пространства по пр. Тауелсыздык (от реки Акбулак до пр. Б. Момышулы), пр. Абылай Хана (Күйшілер Аллеясы), ул. Т. Жургенова (от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова), набережная реки Акбулак от пр. Абылай Хана до ул. Амман и др.

Акиматом района Сарыарка проведены ремонтно-восстановительные работы почти в 90 дворах. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению общественных пространств и парка в районе.

Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города начаты работы по замене брусчатого покрытия по пр. Тлендиева, от улицы Баршын до ул. Кумисбекова. Также отработано более 60 заявок по ямочному ремонту улиц. Продолжаются работы по санитарной обрезке и по сносу аварийных деревьев, скосу камыша и сорной растительности на территории района.

В районе Есиль проведены восстановительные работы по брусчатому покрытию по 8 адресам, среди которых, к примеру, ул. Макатаева вдоль набережной реки «Есиль», ул. Алматы на пересечении ул. Сауран, сквер «Манас» и др. Промыто 16 км ограждений, произведен демонтаж 300 м ограждений и т.д.

В районе Байконыр в парках, скверах, а также на дворовой территории начаты работы по ремонту почти 60 детских игровых комплексов, более 70 метров турникетных ограждений, 4 футбольных и 3 баскетбольных полей с восстановлением сеточного покрытия. Кроме того, планируется благоустроить 5 скверов и 35 детских площадок. Также для улучшения дорожной инфраструктуры будет обустроено 7 км тротуарной сети, установлены камеры видеонаблюдения, более 30 опор освещения и др.

#Астана #благоустройство #улицы

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