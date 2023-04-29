В Астане будут уничтожать не всех комаров

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«Анктикомариная кампания» будет идти «с участием научного сопровождения», в текущем году для дезинсекционных мероприятий против личиночной стадии в водоемах будут использованы безвредные для фауны и флоры препараты биологического происхождения.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Столичное управление охраны окружающей среды и природопользования объявило о начале обследования водоемов и заболоченных местностей на наличие личинок комара. Работы проводятся «с участием научного сопровождения». При этом специалисты не планируют полное уничтожение популяции комаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Целью научного сопровождения является: обследование всех временных и постоянных водоемов с выявлением всех стадий развития личиночной формы комара, активный поиск источников выплода и мест их укрытия, а также определение времени проведения дезинсекционных обработок для недопущения массового вылета во взрослую форму из водоемов, что в свою очередь позволяет вести борьбу на ранней стадии их развития.

Вместе с этим для борьбы с лётной формой комаров будут осуществляться противогнусные мероприятия в парках, скверах, жилых массивах», – сообщается на сайте акимата.

Дезинсекционные работы будут идти с 21.00 до 04.00, жителям и гостям столицы во время обработок важно соблюдать меры предосторожности:

  • ограничить посещения обрабатываемой местности;
  • закрывать окна при обработке.

«Данные дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы», – подчеркнули чиновники.

В управлении также отмечают, что обработки будут вестись дезинсекционными препаратами, разрешенными к применению на территории РК и стран ЕАЭС, в соответствии с утвержденными методическими указаниями.

«Следует также отметить, что в текущем году для дезинсекционных мероприятий против личиночной стадии в водоемах будут использованы безвредные для фауны и флоры препараты биологического происхождения.

Для масштабных дезинсекционных мероприятий, кроме технического оборудования, привлечены 100 дезинфекторов, обученных профессиональной деятельности по дезинсекции с проведением инструктажа по вопросам безопасного осуществления дезинсекционных работ», – рассказали в управлении охраны окружающей среды и природопользования.

Кроме того, отмечается, что «управляющим компаниям, КСК, ОСИ (обслуживающих объекты жилого фонда), объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта, строительства, рынкам, торговым домам и другим необходимо так же присоединиться к мероприятиям путем благоустройства и осушения подвальных помещений и их дезинсекционной обработки».

#водоем #акимат #комары

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