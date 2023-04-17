В Астане эвакуируют автомобили из-под снежных заносов

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В связи с погодными условиями в столице на линию 112 за истекшие и текущие сутки поступило более 3,5 тыс. звонков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Так, сообщается, что в пригороде Астаны из снежного заноса спасателями эвакуированы 2 автомобиля, люди доставлены в город.

На данный момент в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодорогах для всех видов транспортных средств по 4 направлениям: Астана-Коргалжын, Астана-Ерейментау-Шидерты, Астана-ст.Анар, Астана-Щучинск.