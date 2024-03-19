В Астане меняли вейпы на боксерские перчатки

В столице спортсмены во главе с профессиональным тренером, бойцом ММА Василием Тахтаем провели акцию «Обменяй зависимость на спорт», передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

Акция направлена на борьбу с употреблением жителей города электронных сигарет, насвая и вейпов.

«Как все знают, среди молодежи распространяют насвай и вейп – это то, что разрушает организм. Поэтому сегодня мы запускаем акцию, где меняем вредные привычки на спортивный инвентарь», - рассказал Василий Тахтай.

Участники акции подходят к молодым людям на улице, которые употребляют вейпы или электронные сигареты, и предлагают им менять свои курительные устройства на спортивный инвентарь. Многие с радостью соглашаются на такой обмен.

«Меняете плохую привычку на здоровый образ жизни. На перчатки, на теннисный набор. Тренируйтесь, занимайтесь спортом, не курите, пожалуйста. На вас смотрит молодежь», - обратился к горожанам боец ММА.

Акция проводится с целью снижения уровня зависимых от вейпов жителей столицы.

Напомним, в Астане проводятся рейды с целью выявления фактов продажи и реализации некурительных табачных изделий (насвай, снюс), а также пресечения продажи через открытую рекламу вейпов и электронных сигарет. В ходе рейда было проверено порядка 200 объектов торговли. Сотрудники департамента полиции совместно с районными акиматами выявили порядка 70 фактов продажи и распространения некурительных табачных изделий. В районе Байконыр было изъято порядка 100 кг насвая.

В настоящее время Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25 МРП или свыше 92 тысяч тенге.