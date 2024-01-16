В Астане опубликовали списки получателей арендного жилья без выкупа

Недвижимость, Общество
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Речь идет о жилье для работающей молодежи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Фото Kazpravda.kz

На сайтах Управления жилья и жилищной инспекции Астаны и zhilfond.kz опубликованы списки граждан, прошедших по программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи».

Два списка:

Сообщается, что отбор среди подавших заявки участников проводился по балльной системе. Распределение квартир и определение общей площади выделяемого жилья будет осуществлено на основании выставленных баллов по итогам конкурса и количества детей у заявителя (при наличии).
 
Всем участникам программы будут отправлены SMS-уведомления о статусе заявки: «Одобрено» или «Отклонено».

В случае если Вы по каким-то причинам не получили SMS-оповещения, то ознакомиться со статусом заявки можно в личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz.

Граждане, получившие SMS со статусом «Одобрено», но не вошедшие в опубликованный список прошедших, не прошли отбор, в связи с окончанием лимитов на квартиры. 
 
Дата и время заселения, адрес квартир для прошедших по программе будут сообщены дополнительно, подробную информацию разместят на официальных интернет-ресурсах Центра жилья Астаны. 
 
Заселение по программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» будет осуществлено согласно графику, который будет опубликован по мере готовности объектов и договоров аренды.

#Астана #жилье #списки #работящая молодежь

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