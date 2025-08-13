Фото: АНК

В Астане, в парке «Жерұйық», открылась первая спортивная площадка для лиц с ограниченными возможностями, построенная на средства благотворительного марафона «Забег единства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АНК

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, депутат Сената Парламента РК, руководитель республиканского центра «Жомарт Жан» Евгений Больгерт, представители этнокультурных объединений столицы и общественные активисты.

Площадка построена на средства, собранные в ходе благотворительного марафона «Забег единства», прошедшего 1 мая 2025 года по инициативе Ассамблеи народа Казахстана и приуроченного к ее 30-летию.

Проект реализован в рамках инициативы АНК «Спортивная платформа «Жеңіс – бірлікте» и стал важной частью общенационального движения по развитию доступной спортивной инфраструктуры для людей с особыми потребностями.

Открытие первой спортивной площадки в Астане дало старт доброй традиции, которая охватит все регионы Казахстана. Этот проект стал доказательством того, что по-настоящему значимые перемены начинаются с солидарности и общих усилий.