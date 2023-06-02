Более 60 улиц переименуют в Астане

В Астане рассматривают переименование более 60 улиц и 15 школ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой Zakon.kz.

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О предложении переименовать улицы столицы на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Айгерим Молдабаева.

«В настоящее время есть готовые предложения по новым названиям для более чем 60 улиц и 15 школ. Эти предложения будут включены в повестку предстоящего заседания ономастической комиссии», – отметила спикер.

По ее данным, в столице насчитывается 17 проспектов, 4 автомагистрали и 1110 улиц. Большинство из них получили новые названия после 1997 года в честь выдающихся личностей и исторических топонимов.

С начала 2023 года названия получили 9 центральных улиц, одна площадь, вновь образованный район, а также переименованы две улицы, в прошлом году таких элементов было 41.

Улицы города носят имена полководца Султана Бейбарыса, журналиста Аскена Набиева, детского писателя Бердибека Сокпакбаева, известного академика, энергетика Шафика Чокина. А также это имена таких деятелей Казахстана, как Урал Мухамеджанов, Сафуан Шаймерденов, Дукенбай Досжан, Еркегали Рахмадиев и названия таких мест, как Бозок, Ботай, Туймекент.

Для укрепления международных связей одна из столичных улиц была названа в честь Гейдара Алиева, который был президентом Азербайджана, а новая площадь получила название «Площадь ООН».