Фото Марата Куракова
Ожидающим автобус астанчанам теперь есть где согреться: в столице "заработала" первая отапливаемая остановка, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Она установлена возле торгово-развлекательного центра "Asia Park". Это первая в Астане, да и в целом по стране теплая остановка.
"Сейчас становится холодно, и, как вы видите, остановка быстро заполняется, это очень актуально", – сказал директор по транспорту ТОО "Астана LRT" Рустам Халилев, проводя презентацию остановки.
"Для обогрева павильонов в зимний период будут использованы инфракрасные обогреватели с датчиками контроля. Для безопасности пассажиров на данных павильонах также будет установлена система видеонаблюдения с подключением к общегородской системе комплексного обеспечения жизнедеятельности (СКОЖ)", – добавил транспортный директор.
Остановка состоит из закрытого и открытого блоков. Внутри на потолке установлены конвекторы отопления, также доступен бесплатный Wi-Fi. На стене размещены схемы движения маршрутных автобусов. Отопление и Wi-Fi на остановке уже работают.
Отдельно стоит отметить установленное снаружи электронное табло с расписанием общественного транспорта. На табло указывается время ожидания того или иного автобуса, причем время приезда автобусов соответствует минута в минуту.
Некоторые пассажиры, несмотря на плюсовую температуру за окном, уже ожидают свои автобусы внутри остановки.
"Правильно сделали. Очень удобно, потому как у нас в столице очень суровые зимы. Теперь можно ждать свой автобус сколько угодно. Хотелось бы, чтобы такие остановки были установлены по всему городу", – поделилась своими впечатлениями жительница Астаны Айгуль Магзамова.
По словам представителя "Астана LRT", на монтаж пилотного павильона ушел примерно месяц. Вместительность остановки – 30–35 человек.
"Всего определено более 80 наиболее пассажирообразующих и загруженных участков. До конца текущего года планируется охватить новыми комплексами до 30 из них", – уточнил Халилев.
Добавим, в рамках проекта по модернизации остановочных пунктов планируется установить павильоны, оснащенные биотуалетами повышенной комфортности, этот проект будет осуществлен при наличии дополнительных инвестиций.
Напомним, в компании "Астана-LRT" ранее обещали установить 82 новые отапливаемые остановки. Местные власти заявили о намерении установить
в Астане 55 таких павильонов до конца года.