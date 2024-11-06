В Астане проходит выставка «Зеркало времени»

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Экспозиция организована в честь 80-летия одного из крупнейших современных художников Казахстана Камиля Муллашева.

фото Игоря Бургандинова

Уникальность его судьбы и творчества во многом обусловлена самой жизнью, формированием и становлением в разных государствах. Камиль Муллашев родился в Китае, является выпускником Синьцзянского института искусств. Затем приехал в Казахстан, окончил Алматинское художественное училище им. Н. В. Гоголя, затем учился в России, в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова.

В своих полотнах художник обращается к современной дейст­вительности, но также его интересует историческое прошлое, увлекают мифические и исторические персонажи, мир природы и вечная тема материнства. Идеи и образы произведений всегда связаны с художественными процессами времени. Одно из важнейших свойств творчества Камиля Муллашева, сохранившееся и по сей день, – это умение чувствовать и понимать время.

– Благодаря Камилю Муллашеву за годы независимости в казахском изобразительном искусстве начались поиски новых форм самовыражения художников, стали яркими национальные образы, – говорит председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации Кумис Сеитова. – Новые лики независимого Казахстана, представленные Камилем Муллашевым, оказали большое влияние на рост национальной культуры, гордого духа суверенной страны.

По ее словам, художник в своих работах наглядно представил основные этапы развития нашего суверенного государства. Его творения отличаются монументальностью, серьезностью рисунка.

Работы Камиля Муллашева выставлялись в салоне Гран-Пале в Париже, Третьяковской галерее Москвы, галерее Казани, Национальном музее РК и Государственном музее искусств им. А. Кастеева. Многие его произведения находятся в частных коллекциях Казахстана, Лихтенштейна, Франции, Англии, США, Канады, России, Турции, Китая, Японии.

Произведения Муллашева стали классикой изобразительного искусства страны. В их числе «Утро» (1976), триптих «Земля и время. Казахстан» (1978), серия «Горизонты целины» (1980), «Суюмбике-ханбике» (1999), «Аура нежности» (2000), «Абылай-хан» (2009), «Ұлы көш» (2014). На выставке «Зеркало времени» представлено более 90 живописных работ, которые отражают разные периоды творчества художника.

#Астана #выставка #Камиль Муллашев #Зеркало времени

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