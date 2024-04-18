В Астане прошел Форум представителей интеллигенции и творчества Казахстана и Кыргызстана

Государственный советник Ерлан Карин и государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов приняли участие в работе Форума представителей интеллигенции и творчества Казахстана и Кыргызстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Форум прошёл в Астане в рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Казахстан.

Государственный советник Ерлан Карин в своем вступительном слове отметил, что форум даёт уникальную возможность для прямого общения представителей интеллигенции и творчества двух стран, а также для поддержки современных, востребованных проектов в сфере литературы, искусства и других областях межкультурного взаимодействия.

В ходе мероприятия также выступили государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов, депутат Мажилиса Парламента Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері Бактыкожа Измухамбетов, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Мелис Мураталиев, первый казахский космонавт, Халық Қаһарманы Тохтар Аубакиров, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики Абдылдажан Акматалиев, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, председатель Фонда исторического и культурного наследия народа Кыргызстана «Мурас» Кыяс Молдокасымов.

На форуме были рассмотрены актуальные вопросы развития творческого потенциала, преемственности поколений, духовного и культурного наследия двух стран. Были обсуждены новые инициативы, наиболее перспективные направления сотрудничества в области литературы и искусства.

По итогам форума государственный советник Ерлан Карин выразил уверенность, что высказанные представителями казахской и кыргызской интеллигенции и творчества предложения и рекомендации будут способствовать взаимному обогащению культур, развитию гуманитарных связей, укреплению взаимопонимания и сотрудничества братских народов наших стран.