В Астане прошел юбилейный гала-концерт легендарного ансамбля «GULDER»

Культура
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В концертной программе были представлены специально подготовленные эксклюзивные инструментально-хореографические постановки, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой прошел юбилейный гала-концерт, посвящённый 55-летию легендарного ансамбля «GULDER».

В концертной программе были представлены специально подготовленные эксклюзивные инструментально-хореографические постановки и премьера новой хореографической композиции, авторские песни, яркие коллаборации с известными артистами и новые интерпретации классического искусства. Также на одной сцене выступили легендарные артисты и молодые таланты.

От имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой было зачитано поздравительное письмо.

«Ансамбль сыграл особую роль в популяризации национального искусства во всем мире. Вы бережно сохраняете лучшие традиции народного танца, передавая их из поколения в поколение. Как неотъемлемая часть нашей культурной истории, ансамбль внес значительный вклад в становление и развитие казахстанской эстрады. Сегодня ансамбль «Гүлдер» известен не только в Казахстане, но и на международной арене, завоевывая признание своим уникальным исполнительским мастерством. Каждое ваше выступление не только приносит эстетическое удовольствие зрителям, но и демонстрирует богатое наследие казахской культуры, подчеркивая ее значимость, - говорится в поздравлении министра.

В мероприятии приняли участие Народная артистка Казахстана, легенда казахстанской эстрады Роза Рымбаева, Заслуженная артистка Казахстана Айжан Нурмагамбетова, Заслуженный деятель Казахстана Айгүл Елшібаева, лауреаты государственной молодежной премии «Дарын» Алибек Альмадиев и Адильхан Макин, лауреаты республиканских и международных конкурсов Мади Рымбаев, Куандык Шалкарулы и Меруерт Бахыт, Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», государственный театр «Astana musical», этно-фольклорный ансамбль «TURAN», группа «Самға» и ансамбль «Gulder».

Знаменитые казахстанские артисты Жанар Дугалова и ARO, а также известный кобызист Олжас Курманбек выступили специально для зрителей юбилейного вечера, сделав этот праздник незабываемым!

Главный балетмейстер - Анвара Садықова. Художественный руководитель – Абзал Осимбаев.

От Министерства культуры и информации творческому коллективу вручили корзину цветов.

#юбилей #гала-концерт #ансамбль «GULDER»

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