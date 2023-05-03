В Астане прошла международная конференция "Гейдар Алиев и тюркский мир"

Международное сотрудничество, Общество
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3 мая 2023 года в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялась международная конференция «Гейдар Алиев и тюркский мир», посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает Kazpravda.kz.

Конференция была организована Тюркской Академией совместно с Фондом Тюркской культуры и наследия.

В мероприятии приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, президент Фонда Тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали, заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Хикмет Бабаоглу, государственный и общественный деятель, посол, экс-член Совета аксакалов ОТГ Мырзатай Жолдасбеков, главы дипломатических миссий стран-членов ОТГ в Казахстане, парламентарии Казахстана, а также представители академических кругов.

В рамках мероприятия участникам конференции был показан фрагмент документального фильма «Ғазиз ғұмыр» о жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Г. Алиева, подготовленного государственным телеканалом Qazaqstan. 

Открыв мероприятие вступительной речью, президент академии Ш. Мустафаев подчеркнул, что Г. Алиев является уникальной личностью в многовековой истории государственности Азербайджана и тюркского мира, символом независимого азербайджанского государства в новейшей истории и гениальным руководителем, открывшим широкие возможности для развития своей страны и ее народа.

Говоря об исторических заслугах Гейдара Алиева, глава академии отметил его вклад в создание структур тюркского сотрудничества, которые служат интеграции братских стран.

«Гейдар Алиев приложил огромные усилия для интеграции тюркского мира, сближения наших народов. Он внес весомый вклад в создание организаций сотрудничества, служащих интеграции тюркских государств. Неслучайно сама идея создания таких организаций, как нынешняя Организация Тюркских Государств и Тюркская Академия, родилась на древней нахчыванской земле, родине Г. Алиева. Этот факт несет в себе большой символический смысл», – сказал Ш. Мустафаев.

В выступлениях участники и гости конференции отметили, что общенациональный лидер азербайджанского народа был прекрасным знатоком культурного и духовного наследия тюркского мира, внёс огромный в вклад в укрепление взаимоотношений между братскими странами. Также говорилось о деятельности Г. Алиева в направлении развития азербайджанской культуры, о его вкладе в науку и образование Азербайджана, об осуществленных им реформах, а также о его исключительной роли в патриотическом воспитании молодежи страны.

Президент Фонда Тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева подчеркнула вклад Г. Алиева в создание структур тюркского сотрудничества, таких как ТЮРКСОЙ и других интеграционных институтов.  Помимо этого, она отметила, что празднование 500-летия великого поэта Мухаммеда Физули и 1300-летия эпоса «Китаби-Деде Горгуд» на уровне ЮНЕСКО, организация саммитов лидеров тюркского мира также связаны с именем Г. Алиева.

В свою очередь, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали сказал, что у истоков тесного развития глубоких историко-культурных связей между Казахстаном и Азербайджаном стоял Г. Алиев. Также в своем выступлении он отметил, что в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан в этом году стартовало празднование 100-летия видного государственного деятеля Г. Алиева; в течение года в Казахстане будет организовано множество мероприятий. В качестве первого шага уже состоялась презентация документального фильма «Ғазиз ғұмыр», специально подготовленного при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

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