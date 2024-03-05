В Астане пройдет открытое первенство по конному спорту среди девушек

8 марта в конно-оздоровительном спортивном комплексе «Аргымак» определят сильнейших, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Участники будут соревноваться по 6 направлениям. Общий призовой фонд соревнований – 6 млн тенге.

Мероприятие проводится при поддержке акимата Астаны и организовано Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта столицы.

Соревнования начнутся в 10:00 в конно-оздоровительном спортивном комплексе «Аргымак», по адресу: Каркаралинское шоссе, 1. До этого адреса курсируют пригородные маршруты №№303, 309, 320, 323.