В Астане пройдет VII пара спартакиада

Столица,Спорт
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В столице с 30 мая по 12 июня пройдет VII пара спартакиада Казахстана среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, органов зрения и особенностями интеллектуального развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего спартакиада пройдет по 17 видам спорта. Из них соревнования по 7 видам спорта будут организованы в столице. В том числе: волейбол сидя, пара таэквондо, пара дзюдо, бочча, пара танцы, пара стрельба из лука и пара каратэ.

В этом году в спартакиаде примут участие около 2000 спортсменов из 19 регионов и городов страны.

Примечательно, что впервые в 2025 году в соревнованиях примут участие спортсмены с особенностями интеллектуального развития. Они продемонстрируют свои навыки в плавании, легкой атлетике и настольном теннисе.

«Город Астана, как основной организатор и принимающий регион VII Пара спартакиады, большую часть соревнований проводит на своих площадках. Остальные соревнования пройдут с 30 мая по 30 июня в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях. В столице примут участие 189 спортсменов, которые будут защищать честь нашего города. В их числе ряд спортсменов, известных нашей стране. В частности, по пара дзюдо - Акмарал Науатбек, Ергали Шамей, Асылан Нурдаулетов, по пара плаванию – Сиязбек Далиев и Али Турганбек, по пара пулевой стрельбе – Севда Алиева, а по легкой атлетике - Айсулу Сулейменова», - рассказал руководитель КГУ «Спортивный клуб «Елорда» для лиц с ограниченными возможностями» акимата города Астаны Азамат Тагаев.

Напомним, торжественное открытие Спартакиады состоится 4 июня во Дворце единоборства имени Ж. Ушкемпирова. Церемония закрытия состоится 30 июня в Усть-Каменогорске, где будут определены победители спартакиады.

#Спорт #столица

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