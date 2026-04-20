В Астане пройдут Дни культуры России в Казахстане

В Астане состоятся Дни культуры России в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Программа объединит творческие и деловые мероприятия, направленные на дальнейшее укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Главным событием станет торжественная церемония открытия Дней культуры России, которая пройдет 23 апреля на сцене театра «Астана Опера». В этот же день в столице откроется Фестиваль российского кино в Казахстане, показы которого продлятся до 26 апреля.

Кроме того, важной частью программы станет круглый стол, который пройдет 23 апреля в Национальном музее Республики Казахстан с участием представителей творческой и научной интеллигенции двух стран.

Отметим, с 10 по 13 октября 2025 года в Москве состоялись Дни культуры Республики Казахстан в Российской Федерации.