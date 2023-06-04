В Астане состоится международный форум "Астана"

8-9 июня в столице Казахстана состоится международный форум "Астана", передает Кazpravda.kz.
Крупный международный форум под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева планируется провести в Астане.
Его тема - "преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса".
Мероприятие призвано объединить усилия мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы, связанные с нарастанием геополитической напряженности и кардинальной трансформацией традиционных моделей межгосударственного сотрудничества.
В Форуме примут участие главы государств и правительств, руководители международных организаций и крупнейших компаний, видные политические деятели и представители экспертных кругов – более 300 иностранных делегатов, среди которых – главы МВФ, ВТО, АБР, ЕБРР, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ШОС, председатель ПА ОБСЕ, представители ОЭСР и Торговой миссии США, члены Совета иностранных инвесторов.
Ожидается более 1000 зарубежных гостей.
Международное сообщество обсудит общемировые проблемы по четырем ключевым направлениям:
- внешняя политика и международная безопасность;
- международное развитие и устойчивость;
- энергетика и изменение климата;
- экономика и финансы.
Форум, организованный Правительством Казахстана, пройдет в Конгресс-центре (EXPO), деловом районе в Астане, знаковом выставочном комплексе страны.