В Астане состоится международный форум "Астана"

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Крупный международный форум под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева планируется провести в Астане.

Его тема - "преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса".

Мероприятие призвано объединить усилия мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы, связанные с нарастанием геополитической напряженности и кардинальной трансформацией традиционных моделей межгосударственного сотрудничества.

В Форуме примут участие главы государств и правительств, руководители международных организаций и крупнейших компаний, видные политические деятели и представители экспертных кругов – более 300 иностранных делегатов, среди которых – главы МВФ, ВТО, АБР, ЕБРР, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ШОС, председатель ПА ОБСЕ, представители ОЭСР и Торговой миссии США, члены Совета иностранных инвесторов.

Ожидается более 1000 зарубежных гостей.

Международное сообщество обсудит общемировые проблемы по четырем ключевым направлениям:

внешняя политика и международная безопасность;

международное развитие и устойчивость;

энергетика и изменение климата;

экономика и финансы.

Форум, организованный Правительством Казахстана, пройдет в Конгресс-центре (EXPO), деловом районе в Астане, знаковом выставочном комплексе страны.