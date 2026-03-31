Организаторами выступили Пограничная служба Комитета национальной безопасности и столичный акимат, Департамент по делам обороны города Астаны. 21 призывник направится в Департамент Пограничной службы КНБ РК по Восточно-Казахстанской области для охраны государственной границы.

В мероприятии приняли участие представители акимата, руководство Пограничной службы КНБ РК, военнослужащие, ветераны, офицеры, воспитанники движения «Жас шекарашы», школьники, призывники и их родители.

Прошли показы современной военной формы, технических средств охраны границы, вооружения и специального снаряжения. Отдельное внимание привлекла демонстрация служебных собак.

Призывник Көбес Дінислам Ерболұлы отметил:

«Я готов достойно исполнить свой долг перед Родиной. Служба на границе — это большая ответственность и честь».

Со словами напутствия и пожеланием успехов в службе выступили заместитель директора Пограничной службы КНБ РК генерал-майор Толеужан Джунусов, ветераны боевых действий.

Мероприятие завершилось концертной программой и показательными выступлениями. Церемония прошла на высоком организационном уровне, подчеркнув значимость воинской службы и укрепление связи общества с армией.