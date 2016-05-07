В Астане состоялся велопробег в честь наступающего Дня Победы

Общество
Азамат Сыздыкбаев
Фото пресс-службы КФВ
В столице состоялся велопробег, посвященный празднованию 71-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации велоспорта.

Велопробег стартовал с площади перед Салтанат Сарайы и завершился на территории республиканского велотрека "Сарыарка".

Как отмечается, наряду с прочими столичными жителями в мероприятии приняли участие министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы и известные спортсмены.

Велопробег проводится в рамках республиканского социально-благотворительного проекта "Жеңіс", призванного увековечить память о ветеранах Великой Отечественной войны и воздать дань уважения героям Великой Победы.
 
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Мероприятие стало своеобразным началом велоспортивному сезону в столице. Самых активных участников наградили ценными призами, а  победителей по номинациям – велосипедами.

В номинации "Спортивная семья" победила семья Атабаевых. Самым возрастным участником стала Надежда  Радченко, а самым юным велогонщиком стал Эмир Досмухамедов – ему подарили велосипед. 

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Мероприятие организовано акиматом Астаны, Национальным Олимпийским Комитетом РК, Казахстанской Федерацией велосипедного спорта, Фондом развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" и Президентским клубом "Астана".

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