В Астане состоялся велопробег в честь наступающего Дня Победы

Фото пресс-службы КФВ
В столице состоялся велопробег, посвященный празднованию 71-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации велоспорта.
Велопробег стартовал с площади перед Салтанат Сарайы и завершился на территории республиканского велотрека "Сарыарка".
Как отмечается, наряду с прочими столичными жителями в мероприятии приняли участие министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы и известные спортсмены.
Велопробег проводится в рамках республиканского социально-благотворительного проекта "Жеңіс", призванного увековечить память о ветеранах Великой Отечественной войны и воздать дань уважения героям Великой Победы.
Мероприятие стало своеобразным началом велоспортивному сезону в столице. Самых активных участников наградили ценными призами, а победителей по номинациям – велосипедами.
В номинации "Спортивная семья" победила семья Атабаевых. Самым возрастным участником стала Надежда Радченко, а самым юным велогонщиком стал Эмир Досмухамедов – ему подарили велосипед.
Мероприятие организовано акиматом Астаны, Национальным Олимпийским Комитетом РК, Казахстанской Федерацией велосипедного спорта, Фондом развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" и Президентским клубом "Астана".