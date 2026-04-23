В Астане стартовал Фестиваль российского кино в рамках Дней культуры России в Казахстане

Кинопрограмма продлится до 26 апреля и направлена на дальнейшее развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Открывая мероприятие, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова зачитала приветствие министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

«Фестиваль российского кино в Казахстане – это важное событие, объединяющее наши страны через искусство и кинематограф. Это мероприятие станет еще одной значимой площадкой для развития международного культурного обмена и дальнейшего плодотворного сотрудничества между нашими народами», – говорится в приветствии.

Эльза Антонова подчеркнула, что РОСКИНО ежегодно проводит фестивали российского кино в разных странах мира, однако фестиваль в Казахстане занимает особое место. По ее словам, в программу вошли фильмы, которые сегодня находятся в активном прокате в России, уже получили широкий зрительский отклик и представляют современное российское кино в его жанровом многообразии.

Исполняющий обязанности президента АО «Қазақфильм» им. Ш. Айманова Айдар Омаров отметил, что подобные проекты последовательно укрепляют двусторонние культурные связи и создают дополнительные возможности для продвижения национального кино.

Фильмом открытия стала спортивная драма «Первый на Олимпе». В течение четырех дней зрителям бесплатно представят семь российских картин разных жанров, рассчитанных на самую широкую аудиторию. В программу фестиваля также вошли фильмы «Авиатор», «Буратино», «Чебурашка 2», «Красный шелк», «Три кота. Путешествие во времени» и «Август».

В рамках фестиваля также запланированы встречи с представителями творческой делегации и мастер-классы для казахстанских студентов творческих специальностей.

Свои фильмы зрителям представят актриса Дарья Кукарская, сыгравшая в картине «Авиатор», и актер Антон Савватимов, исполнивший роль в фильме «Первый на Олимпе».