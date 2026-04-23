В Астане стартовал Фестиваль российского кино в рамках Дней культуры России в Казахстане

Айман Аманжолова
корреспондент

Кинопрограмма продлится до 26 апреля и направлена на дальнейшее развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ РК

Открывая мероприятие, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова зачитала приветствие министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

«Фестиваль российского кино в Казахстане – это важное событие, объединяющее наши страны через искусство и кинематограф. Это мероприятие станет еще одной значимой площадкой для развития международного культурного обмена и дальнейшего плодотворного сотрудничества между нашими народами», – говорится в приветствии.

Эльза Антонова подчеркнула, что РОСКИНО ежегодно проводит фестивали российского кино в разных странах мира, однако фестиваль в Казахстане занимает особое место. По ее словам, в программу вошли фильмы, которые сегодня находятся в активном прокате в России, уже получили широкий зрительский отклик и представляют современное российское кино в его жанровом многообразии.

Исполняющий обязанности президента АО «Қазақфильм» им. Ш. Айманова Айдар Омаров отметил, что подобные проекты последовательно укрепляют двусторонние культурные связи и создают дополнительные возможности для продвижения национального кино.

Фильмом открытия стала спортивная драма «Первый на Олимпе». В течение четырех дней зрителям бесплатно представят семь российских картин разных жанров, рассчитанных на самую широкую аудиторию. В программу фестиваля также вошли фильмы «Авиатор», «Буратино», «Чебурашка 2», «Красный шелк», «Три кота. Путешествие во времени» и «Август».

В рамках фестиваля также запланированы встречи с представителями творческой делегации и мастер-классы для казахстанских студентов творческих специальностей.

Свои фильмы зрителям представят актриса Дарья Кукарская, сыгравшая в картине «Авиатор», и актер Антон Савватимов, исполнивший роль в фильме «Первый на Олимпе».

#Казахстан #культура #Россия #кино

Популярное

Все
Дух романтики и героизма
Сваха как архитектор счастья
Как можно больше света и тепла!
Паркет раскален до предела
В Приаралье становится больше зеленых зон
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Благоустраивается город номадов
Новый уровень сотрудничества
Точка опоры и уверенность в завтрашнем дне
Путевка на большую сцену
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Реальность, призывающая к действиям
Поддержать инициативу Казахстана
В условиях глобального зеленого перехода
Циркулярная экономика и повышение ресурсной эффективности
ШОС и ЮНЕП продумывают совместные действия для устойчивого будущего региона
Привлечь молодежь в библиотеку
Сохраняя правозащитный баланс
Маленький рай для шахтерского края
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Настоящая кузница чемпионов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
Битва за наследство: когда семейную идиллию портят большие …
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Исповедь на миллиарды: что на самом деле скрывают мошенники

