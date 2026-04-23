В Астане в рамках Дней культуры России в Казахстане обсудили новые проекты двух стран

В ходе Дней культуры России в Казахстане в Национальном музее состоялся круглый стол на тему «Объединяя культурные традиции и современные творческие практики: культурное сотрудничество Казахстана и России», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В дискуссии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев, представители музейного, театрального, образовательного и кинематографического профессионального сообщества, концертных организаций двух стран.

В своем приветственном слове Аида Балаева подчеркнула, что сотрудничество в области культуры имеет особое значение во взаимоотношениях Казахстана и России. Стороны проводят совместные выставки, кинофестивали, организуют гастроли артистов, вместе ищут новые форматы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

«Очень важно, что наши встречи приобретают традиционный характер. Год назад мы также встречались за круглым столом, обсуждая перспективы взаимодействия, и сегодня уже можем говорить о конкретных результатах практически по всем направлениям сферы культуры – от музейного и архивного дела до сотрудничества театральных и концертных организаций. Это показывает, что такой диалог действительно работает и позволяет содержательно расширять наши культурно-гуманитарные связи. Сегодняшняя встреча дает возможность еще раз сверить подходы, внести новые инициативы и сформировать более широкий перечень совместных мероприятий», – подчеркнула Аида Балаева.

В ответном слове Андрей Малышев также подчеркнул, что российская сторона придает особое значение развитию культурных связей с Казахстаном.

«Мы высоко ценим взаимодействие с Казахстаном в сфере культуры и искусства. На протяжении многих лет братский Казахстан очень радушно принимает деятелей культуры России. И это еще раз подтверждает, что нас объединяет единое культурное пространство, общие духовные ценности и глубокая гуманитарная близость. Мы также с особой теплотой вспоминаем Дни культуры Казахстана в России, которые стали ярким событием и еще раз показали высокий уровень наших творческих связей. Сегодня для нас особенно важно обсудить перспективы ближайших лет – в межмузейном деле, театральных обменах, образовании, библиотечной сфере и других направлениях, которые способны наполнить сотрудничество новым практическим содержанием», – сказал Андрей Малышев.

На круглом столе ключевым вопросом стала музейная деятельность. Было достигнуто соглашение между Национальным музеем Республики Казахстан и Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого о совместной работе над каталогом казахских этнографических материалов. Кроме того, в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем ведется подготовка к новым археологическим выставкам и обменным экспозициям, которые запланированы на осень 2027 года. Уже этой осенью в Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева откроется выставка «ХХ век русского искусства в 30 шедеврах», представляющая работы из собрания Государственной Третьяковской галереи.

Помимо прочего, наблюдается активизация партнерства в области реставрационных работ. Казахстанская сторона выразила готовность к продолжению программ стажировок для профильных специалистов на базе российских центров, а также к углублению совместной деятельности с музеями приграничных территорий по вопросам каталогизации и архивного дела.

Кинематографическая индустрия смещает фокус с фестивальных показов на более масштабное сотрудничество в создании и продвижении фильмов. Представитель «РОСКИНО» выразил заинтересованность в реализации совместных практических проектов. Национальная киностудия «Қазақфильм» подтвердила свою готовность к продолжению работы над фильмом «Время», подготовительный этап которого близок к завершению. Планируется, что съемки пройдут на территории Казахстана и России. Параллельно ведется работа по оцифровке ценной коллекции казахского кино, хранящейся в Госфильмфонде России.

В рамках прошедшей встречи были также затронуты аспекты обмена профессиональным опытом между начинающими российскими и казахстанскими композиторами, а также приоритетное развитие джазовой музыки и оптимизация взаимодействия посредством концертных площадок. Особое внимание было уделено перспективам развития хореографического искусства, в том числе через реализацию совместных образовательных инициатив, программ стажировок, мастер-классов и внедрение системы двудипломной подготовки в профильных академиях обеих стран.

Подводя итоги круглого стола, Аида Балаева заверила участников, что все озвученные предложения станут основой для дальнейшей деятельности. Она также выразила уверенность, что план взаимодействия на 2027-2028 годы будет обогащен конкретными предложениями от всех сторон. Результатом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным музеем РК и Российским этнографическим музеем РФ. Меморандум предполагает совместную работу над тематическими каталогами, развитие научных и методических направлений, а также более тесное взаимодействие между художниками, реставраторами и другими музейными профессионалами.

 

