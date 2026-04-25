В Астане возобновляют речные прогулки по Есилю

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Перед началом сезона теплоходы прошли подготовку и техническое обслуживание

Фото: акимат Астаны

В преддверии летнего туристического сезона в Астане ведется подготовка экскурсионных теплоходов. Сегодня на берегу реки Есиль состоялся спуск судов на воду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Теплоходы начнут курсировать по реке с 1 мая.

«Речные прогулки по Есилю — одно из популярных туристических развлечений в Астане. Каждый год они пользуются большим спросом у жителей и гостей столицы», — сказал директор департамента Центра развития туризма Astana Tourism Саят Оразтай.

Менеджер судоходной компании «Есіл Астана» Карина Данилко сообщила, что перед началом сезона теплоходы прошли подготовку и техническое обслуживание.

«Все теплоходы были покрашены и полностью обслужены. Особое внимание уделено безопасности пассажиров: закуплены новые спасательные жилеты и проведена проверка оборудования», — сообщила она.

На воду были спущены теплоходы «Астана KSW-082» на 45 мест, «Есиль KSW-092» на 65 мест, «Р-118» на 65 мест, «КС-192» и «КС-201» на 30 мест, а также «ПР-151» на 30 мест.

Также в целях обновления парка судов судоходной компанией «Есіл Астана» приобретены четыре скоростных судна для развлекательного катания пассажиров вместимостью до 12 человек.

#Астана #акимат #река #Есиль #прогулки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]