В Астане  задержали иностранца, который создал в Казахстане нарколабораторию (видео)

22 килограмма «синтетики» и более двух тонн прекурсоров изъято полицией в нарколаборатории, организованной иностранцем, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

Фото пресс-службы ДП Астаны

Сотрудниками столичного Департамента полиции совместно с ДПН МВД в ходе длительной разработки пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков и их реализацией на территории Казахстана.

Специально созданными следственно-оперативными группами, при силовой поддержке бойцов спецназа задержано 7 участников преступной группы, которой руководил 52 летний гражданин Республики Украины.

«Он прибыл в Казахстан для производства синтетических наркотиков. С этой целью он купил частный дом в селе Керней Бухаржырауского района Карагандинской области. А также нанял семь граждан Казахстана, у каждого из которых были свои роли в преступной цепочке», - рассказал начальник ДП г. Астаны Марат Тулебаев.