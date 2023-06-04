В Астане завершился чемпионат по бочча

Спорт
101

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии закрытия республиканского чемпионата по паралимпийскому бочча и вручил награды победителям,  передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента. 

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Соревнования проходили с 1 по 3 июня в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Поздравляя спортсменов с отличными результатами, Маулен Ашимбаев отметил, что три дня состязаний прошли в атмосфере ярких эмоций и переживаний, а игры были по-настоящему захватывающими. 

Президент Казахстанской Федерации по бочча также отметил, что чемпионат продемонстрировал силу личностных качеств спортсменов. 

Ребята проявили волю к победе, характер и силу, соревнуясь с действующими чемпионами Казахстана.

Спикер Сената обратил внимание на то, что каждый из участников соревнований прошел этот чемпионат достойно, доказав, прежде всего себе, что все его участники – уже чемпионы.

Отметим, в чемпионате Казахстана по бочча приняли участие 47 спортсменов со всех регионов страны. Гостями турнира стали известные общественные деятели, лидеры общественного мнения, поддерживающие инклюзию и адаптивный спорт.

Победители чемпионата попадут в национальную сборную, которая затем будет представлять Казахстан на международных соревнованиях - челленджерах, паралимпийских и Азиатских паралимпийских играх.

#чемпионат #бочча #Сенат Парламента

Популярное

Все
Завершился визит Токаева в Турцию
Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов
В Астане завершился чемпионат по бочча
Детей ударило током в фонтане в Павлодарской области
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Двое школьников утонули в Актюбинской области
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
В Турции стартовал второй тур выборов президента
Пенсионерам разрешили снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение
Астанчанам рассказали, как изменятся маршруты автобусов
В Костанае школьница выглянула в окно и сорвалась
Сильная жара ожидается в некоторых регионах Казахстана 29 мая
Ее биография словно сошла со страниц книги: узница фашистского концлагеря, мама 12 детей, ветеран труда...
Современное рабство
Роль истории в жизни общества
Житель Атырау обошел всех по количеству штрафов за нарушение ПДД
Тело второго ребенка нашли на дне реки Иргиз в Актюбинской области
В Уральске третий день тушат мусорный полигон
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Узкие дороги, пробки и низкая скорость автобусов: что предлагают астанчане для решения проблемы
Тернистый путь к знаниям
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III

Читайте также

Елена Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос-2023"
Лионель Месси покидает ПСЖ
Звездный боксер Мэнни Пакьяо может приехать в Казахстан
Республиканский чемпионат по паралимпийскому бочча стартова…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]