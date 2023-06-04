В Астане завершился чемпионат по бочча

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии закрытия республиканского чемпионата по паралимпийскому бочча и вручил награды победителям, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Соревнования проходили с 1 по 3 июня в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Поздравляя спортсменов с отличными результатами, Маулен Ашимбаев отметил, что три дня состязаний прошли в атмосфере ярких эмоций и переживаний, а игры были по-настоящему захватывающими.

Президент Казахстанской Федерации по бочча также отметил, что чемпионат продемонстрировал силу личностных качеств спортсменов.

Ребята проявили волю к победе, характер и силу, соревнуясь с действующими чемпионами Казахстана.

Спикер Сената обратил внимание на то, что каждый из участников соревнований прошел этот чемпионат достойно, доказав, прежде всего себе, что все его участники – уже чемпионы.

Отметим, в чемпионате Казахстана по бочча приняли участие 47 спортсменов со всех регионов страны. Гостями турнира стали известные общественные деятели, лидеры общественного мнения, поддерживающие инклюзию и адаптивный спорт.

Победители чемпионата попадут в национальную сборную, которая затем будет представлять Казахстан на международных соревнованиях - челленджерах, паралимпийских и Азиатских паралимпийских играх.