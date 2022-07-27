В Атырау мужчина посреди дороги угрожал ножом полицейским и бросился под КамАЗ – СМИ

В социальных сетях распространяют видеоролик, на котором мужчина посреди проезжей части угрожал ножом сотрудникам полиции, а затем лег под проезжавший мимо КамАЗ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале Egov.press, инцидент произошел в Атырау.

«По данному факту проводится расследование по уголовной статье «Доведение до самоубийства». Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

Как уточнили в областном управлении здравоохранения, вызов по поводу ДТП возле остановки «Каспий» поступил на пульт 103 25 июля в 19:13 от прохожего.

Мужчина был своевременно был передан бригаде скорой помощи.

«При осмотре состояние средней тяжести, сознание ясное. Доставлен в областную больницу с диагнозом «закрытый перелом надколенника, краевой перелом наружного мыщелка правой бедренной кости без смещения, множественная резанная рана шейного области». Находится под наблюдением врачей», – отметили в пресс-службе управздрава области.