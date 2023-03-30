В Атырауской области злостные алиментщики задолжали своим детям более 651 млн тенге

– Самый молодой должник – 2003 года рождения, у него один ребенок, но выплачивает он алименты или нет, точно неизвестно. В основном добровольно выполнять отцовские обязанности мужчины не хотят, жалуясь на безработицу и нехватку денег, – рассказал старший прокурор отдела формирования правовой информации в уголовной сфере Атырауской областной прокуратуры Галымжан Анаркулов.

По данным Центра по изучению института семьи Казахстанского института общественного развития, общие долги перед детьми в стране имеют 221 884 человека. А это около 17,5 млрд тенге.