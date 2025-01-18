В Баку начался суд над экс-лидерами «Нагорного Карабаха»

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Обвиняемым по отдельному делу стал экс-глава правительства «НКР» миллиардер Рубен Варданян, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: AP Photo/picture alliance

В столице Азербайджана стартовал процесс против 16 лидеров непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики». В их числе миллиардер Рубен Варданян. Их обвиняют в преступлениях, совершенных в 1987-2024 годах.

В Бакинском военном суде состоялось первое судебное заседание по делу против лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). В их числе миллиардер Рубен Варданян, сообщил азербайджанский портал Milli в пятницу, 17 января.

По его данным, на скамье подсудимых оказались 16 человек. Среди них экс-президенты самопровозглашенной республики Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян, бывший глава МИД Давид Бабаян, экс-глава парламента Давид Ишханян, бывший министр обороны Левон Мнацаканян.

Генпрокуратура Азербайджана объединила в одно производство 1389 уголовных дел против них, связанных с действиями, совершенными с октября 1987 по апрель 2024 года. Число эпизодов составило 2548. Баку обвиняет лидеров НКР в "ведении агрессивной войны, геноциде, массовых убийствах, депортациях, пытках, нарушении законов войны, терроризме". Как пишет агентство АПА, потерпевшими по уголовному делу проходят более 531 000 человек.

Обвиняемым по отдельному делу стал экс-глава правительства НКР миллиардер Рубен Варданян. Он бывший руководитель и основной партнер российской инвестиционной компании "Тройка Диалог", которая с 2012 года стала частью "Сбербанка".

Процесс проходит в Бакинском судебном комплексе в поселке Говсан. Обвиняемые имеют право использовать для защиты язык, которым владеют. С ними работают переводчики с армянского языка.

Как отмечает "Радио Свобода", изначально заявлялось, что процессы будут публичными. Но на слушания 17 января допустили только журналистов государственных СМИ. Те опубликовали несколько фото, заметок и репортажей из зала суда.

Азербайджан в сентябре 2023 года начал военную операцию на территории, подконтрольной «НКР», с целью "восстановления конституционного строя". Примерно через сутки воюющие стороны при посредничестве миротворцев РФ достигли соглашения о прекращении огня.

В результате успешной операции Баку восстановил контроль над регионом, самопровозглашенная «НКР» прекратила существование, а ее территорию покинули 120 тысяч армян. По данным ООН, сейчас в Карабахе осталось менее 1000 армян.

В апреле 2024 года Россия вывела миротворцев из региона.

#суд #Азербайджан #Нагорный Карабах

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