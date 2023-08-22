В бассейн за здоровьем Общество 22 августа 2023 г. 2:30 13 Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область В Бурлинском районе стартовал проект по аквареабилитации детей с особыми потребностями. фото из личного архива Оксаны Дускалиевой В следующем месяце дочке Оксаны Дускалиевой исполнится восемь лет. У девочки детский церебральный паралич. Только семьи, воспитывающие ребенка с особыми потребностями, знают об этой ежедневной, ежечасной борьбе: сколько приходится обивать порогов, искать спонсоров, собирая немалые деньги на реабилитацию за рубежом. Причем львиная доля собранных средств будет затрачена на переезды и проживание. Чтобы как-то облегчить положение таких семей, вместе с подругой Оксана решила организовать оздоровительный центр в Аксае. Тогда женщины не знали о поддержке государства, для осуществления намеченного пришлось даже продать квартиру. – Давно доказано, что в ряде случаев при своевременной постановке диагноза и качественной реабилитации возможно скорректировать состояние ребенка и в дальнейшем избежать инвалидности. В нашем центре специалисты занимаются с детьми, которым поставлены такие диагнозы, как задержка психического или психоречевого развития, синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройства аутистического спектра, детский церебральный паралич, – рассказывает Оксана. – Для этого мы приобрели комплекс биоакустической коррекции, с помощью которого ведется запись основных ритмов головного мозга. Они воспроизводятся в музыку, и ребенок слышит свой мозг в реальном времени. Тем самым у детей с поражением центральной нервной системы нейроны «ищут» связи, и мозг начинает правильно работать. Используя АПФ-терапию (аудио-психо-фонологию) по методике Альфреда Томатиса, мы записываем материнский голос и фильтруем его на высокие частоты. И ребенок слышит маму, как слышал ее внутриутробно. Этим мы перезапускаем мозг, корректируя его работу. В июле 2021 года мы открыли бассейн. За счет собственных средств Оксана Дускалиева прошла обучение в Москве у лучших гидрореабилитологов России. Кроме того, к работе в центре привлекаются специалисты из других регионов, ведь в комплексе реабилитация даст хорошие результаты. – Это счастье и для нас, и для родителей – видеть, как благодаря занятиям у ребенка укрепляются мышцы, как он начинает говорить, как улучшается его взаимодействие с окружающим миром. За два года только бассейн посетили порядка 300 юных бурлинцев, из них 60 – это дети с особыми потребностями, – продолжает Оксана. С момента открытия эти услуги оказывались только на платной основе, поэтому были доступны далеко не всем. В ноябре прошлого года ИП «Оздоровительный центр СЕНІМ» был включен в «Реестр субъектов социального предпринимательства». В апреле этого года основан ОФ «СЕНІМ АҚСАЙ» для возможности получения поддержки от государства. В начале августа был подписан договор с отделом занятости и социальных программ Бурлинского района ЗКО по оказанию услуг аквареабилитации детям. Теперь ребенок от 2 до 12 лет, имеющий статус «инвалид детства», может дважды в неделю посетить бассейн. Занятия по 30 минут ведут два аквареабилитолога. Проект рассчитан до конца года. За два дня после его старта на бесплатные водные оздоровительные процедуры записались уже 14 человек. Сегодня на учете психолого-медико-педагогической комиссии Бурлинского района состоят 623 ребенка с диагнозами: ЗРР, ЗПРР, РАС, ДЦП, синдром Дауна, из них 140 – инвалиды до 16 лет. По словам руководителя районного отдела занятости и социальных программ Ольги Басимовой, из местного бюджета выделяются значительные средства на решение вопросов защиты прав и интересов, социализацию уязвимых слоев населения, таких как инвалиды, пожилые, многодетные, малообеспеченные, неполные семьи, молодые мамы, жертвы бытового насилия, состоящие на учете в Службе пробации, вернувшиеся из мест лишения свободы. На сегодня в рамках соцзаказа в районе реализуется девять проектов. #здравоохранение #дети #медицина #центр #бассейн #ДЦП