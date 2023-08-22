В бассейн за здоровьем

В следующем месяце дочке Оксаны Дускалиевой исполнится восемь лет. У девочки детский церебральный паралич. Только семьи, воспитывающие ребенка с особыми потребностями, знают об этой ежедневной, ежечасной борьбе: сколько приходится обивать порогов, искать спонсоров, собирая немалые деньги на реабилитацию за рубежом. Причем львиная доля соб­ранных средств будет затрачена на переезды и проживание.

Чтобы как-то облегчить положение таких семей, вместе с подругой Оксана решила организовать оздоровительный центр в Аксае. Тогда женщины не знали о поддержке государства, для осуществления намеченного пришлось даже продать квартиру.

– Давно доказано, что в ряде случаев при своевременной постановке диагноза и качественной реабилитации возможно скорректировать состояние ребенка и в дальнейшем избежать инвалидности. В нашем центре специалисты занимаются с детьми, которым поставлены такие диагнозы, как задерж­ка психического или психоречевого развития, синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройства аутистического спектра, детский церебральный паралич, – рассказывает Оксана. – Для этого мы приобрели комплекс биоакустической коррекции, с помощью которого ведется запись основных ритмов головного мозга. Они воспроизводятся в музыку, и ребенок слышит свой мозг в реальном времени. Тем самым у детей с поражением центральной нервной системы нейроны «ищут» связи, и мозг начинает правильно работать. Используя АПФ-терапию (аудио-психо-фонологию) по методике Альфреда Томатиса, мы записываем материнский голос и фильтруем его на высокие частоты. И ребенок слышит маму, как слышал ее внутриутробно. Этим мы перезапус­каем мозг, корректируя его работу. В июле 2021 года мы открыли бассейн.

За счет собственных средств Оксана Дускалиева прошла обучение в Мос­кве у лучших гидрореабилитологов России. Кроме того, к работе в центре привлекаются специалисты из других регионов, ведь в комплексе реабилитация даст хорошие результаты.

– Это счастье и для нас, и для родителей – видеть, как благодаря занятиям у ребенка укрепляются мышцы, как он начинает говорить, как улучшается его взаимодействие с окружающим миром. За два года только бассейн посетили порядка 300 юных бурлинцев, из них 60 – это дети с особыми потребностями, – продолжает Оксана.

С момента открытия эти услуги оказывались только на платной основе, поэтому были доступны далеко не всем. В ноябре прошлого года ИП «Оздоровительный центр СЕНІМ» был включен в «Реестр субъектов социального предпринимательства». В апреле этого года основан ОФ «СЕНІМ АҚСАЙ» для возможности получения поддержки от государства. В начале августа был подписан договор с отделом занятости и социальных программ Бурлинского района ЗКО по оказанию услуг аквареабилитации детям.

Теперь ребенок от 2 до 12 лет, имеющий статус «инвалид детства», может дважды в неделю посетить бассейн. Занятия по 30 минут ведут два аквареа­билитолога. Проект рассчитан до конца года. За два дня после его старта на бесплатные водные оздоровительные процедуры записались уже 14 человек.

Сегодня на учете психолого-медико-педагогической комиссии Бурлинского района состоят 623 ребенка с диагнозами: ЗРР, ЗПРР, РАС, ДЦП, синдром Дау­на, из них 140 – инвалиды до 16 лет. По словам руководителя районного отдела занятости и социальных программ Ольги Басимовой, из местного бюджета выделяются значительные средства на решение вопросов защиты прав и интересов, социализацию уязвимых слоев населения, таких как инвалиды, пожилые, многодетные, малообеспеченные, неполные семьи, молодые мамы, жертвы бытового насилия, состоящие на учете в Службе пробации, вернувшиеся из мест лишения свободы. На сегодня в рамках соцзаказа в районе реализуется девять проектов.