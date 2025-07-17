Авария случилась на горной дороге, ведущей к курортной зоне на озере Жасыбай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях распространяется отрывок съемки с видеорегистратора – судя по страшным кадрам, автомобиль резко сдал вперед при спуске на серпантинной дороге, в результате чего опрокинулся в кювет, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что авария произошла 16 июля – водитель автомашины «Hyundai Tucson» не справилась с управлением. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

По информации пресс-службы облздрава, в результате дорожно-транспортного происшествия в приемный покой Баянаульской районной больницы были доставлены пять человек: 7-летний мальчик, женщины 43, 52 и 63 лет, а также девушка 2004 года рождения.

Пострадавшие поступили с различными травмами: ушибами мягких тканей, ссадинами, закрытыми травмами грудной клетки и позвоночника, включая компрессионный перелом, сотрясением головного мозга. После консультации с центром бригада скорой помощи транспортировала ребенка, которому наложили гипс, в детскую областную больницу, а 43-летнюю женщину и девушку – в отделение политравмы Павлодарской городской больницы №1. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное. Необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме.

Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно в зонах отдыха, на участках с интенсивным движением и особенностями дороги, и контролировать техническое состояние транспортного средства.