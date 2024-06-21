В Байдалы поднимают социальное настроение сельчан

От села Байдалы Сандык­тауского района до Кокшетау километров 150, до столицы – все 350. Глубинка, одним словом. Однако оно из тех, где людям стараются создавать достойные условия для жизни и работы. Таков непреклонный принцип руководителей местных базовых хозяйств – ТОО «Байдалы» и «СХП Байдалы-2». В качестве особой ремарки отметим, что их директора – дядя и племянник Багдат и Марат Уразалины – продолжают дело брата и отца, известного в регионе руководителя, агрария Амангельды Уразалина. А для самого Амангельды Байдаловича непререкаемым авторитетом был его отец, фронтовик, председатель колхоза «Амангельды» Байдалы Уразалин. В свое время высокую награду – орден Героя Социалистического Труда – основоположник династии получил из рук Климента Ворошилова. Имя Байдалы Уразалина носит местная школа. На сельском сходе жители села Веселое единогласно согласились с тем, чтобы их населенный пункт назывался Байдалы.

Выстроенную старшими крепкую систему мер, направленную на улучшение социального самочувствия сельских жителей, продолжают Уразалины-младшие. Прибывающим на работу специалистам в Байдалы выделяют благоустроенное жилье с центральным отоплением. Строить комфортные дома здесь начали три года назад. На новой улице села выросли 11 добротных особняков: в восьми уже живут сельчане, три дома ждут своих хозяев – ветеринарного врача, механизатора, инженера.

Семья водителя Медета Тлес­паева переехала в Байдалы из Северо-Казахстанской области. Глава семьи устроился водителем КамАЗа в ТОО «Байдалы», жена Наталья пока дома с маленькими детьми. Новому жилью, по ее словам, они не нарадуются: просторный, благоустроенный дом, который им здесь выделили, – предел мечтаний сельских жителей. Ведь многое в мироощущении человека зависит от того, насколько комфортны условия для проживания, резонно говорит хозяйка.

Тем не менее сельхозпредприя­тия испытывают дефицит рабочих рук. Нужны им механизаторы, водители, сварщик, токарь, фрезеровщик. Вопрос со строительными кадрами здесь решили так: на протяжении семи лет приезжает на сезонную работу бригада из Узбекистана. Мера, конечно, вынужденная, но зато, как показало время, надеж­ная. Действуют в селе четвертый год цеха по произ­водству пескоблоков, брусчатки, поребрика, а также стеклопакетов и дверей.

Строительство жилья хоть и важная составляющая программы развития села, но лишь ее часть. Недавно сдан новый офис для администрации ТОО «Байдалы». Неподалеку возводится благоустроенное общежитие со столовой для рабочих, приезжающих на сезонную работу.

Еще в 2015 году руководители хозяйств выделили средства на строительство вместительной мечети. В капитальном строении, рассчитанном на 80 человек, просторно и, самое главное, тепло. Пол в здании с подогревом.

Есть в селе своя пекарня, где булка хлеба стоит 65 тенге, есть общественная баня. Заасфальтировали три улицы, планируют «одеть» в асфальт все дороги села, появятся и тротуары, не зря ведь тротуарную плитку с поребриком производят. Два года назад в цент­ре села обустроили парк Победы.

Оба товарищества – спонсоры всех школьных мероприятий, все поездки детей в район и область организовываются также за их счет. Ежегодно в рамках акции «Дорога в школу» выделяется солидная сумма на подготовку к новому учебному году всех сельских ребят. Конечно же, все школьники питаются за счет сельхозпредприятий.

Рядом со школой – спортплощадка с футбольным, волейбольным и баскетбольным полями. Обошлось ее строительство в 12 млн тенге. Для самых маленьких на берегу природного пруда в центре села установлена детская площадка с качелями, горками. Молодым педагогам, начинающим трудовой путь в местной школе, вручают ключи от квартир в благо­устроенном доме.

Отдельных слов заслуживает сельский ФАП, оснащенный оборудованием за счет хозяйств на 18 млн тенге. Прежде всего приобрели машину скорой помощи. Благодаря имеющимся здесь медицинским приборам байдалинцы могут сдать, никуда не выезжая, общий анализ крови, мочи. Будь у них медицинский сотрудник, проводил бы биохимию крови на американском биохимическом полуавтомате. Гордятся в сельском медучреждении еще одним прибором – гематологическим анализатором, который даже не в каждой больнице области имеется. Кроме того, есть у них аппарат ЭКГ. Такое оборудование должно быть в сельском ФАПе, считает Марат Уразалин. Сельчане имеют право на качественное медицинское обслуживание. Добавим, условия в переоборудованном здании прекрасные: тепло, светло, есть палата дневного стационара, обустроены санузлы для посетителей и персонала.

Очень нужна сельским жителям аптека, но эта проблема – в плоскости решения других ответственных за эту сферу ведомств.

Основная часть жителей Байдалы трудится в обоих хозяйствах, у которых пашни – 27 тыс. га. Машинно-тракторный парк сельхозпредприятий постоянно обновляется, новая техника берется в лизинг. На сегодня, к примеру, у них только посевных комплексов 17 единиц. Так что давно уже механизаторы-байдаловцы сеют и жнут в комфортных условиях.

Пришло время, и руководители ТОО взялись за развитие животноводства. Вплотную этой отраслью занялись здесь три года назад. Построили фермы, завезли первую партию коров голштино-фризской породы из Австрии, вторую – из Чехии. Довели стадо буренок до 120 голов, сотня из которых сейчас дойные. Тогда же, планируя заняться производством мяса, приобрели 100 голов КРС аулиекольской породы. Сегодня поголовье выросло до 400 голов, кроме того, пасут 150 овец и 223 лошади. Скот пока отправляют на мясокомбинаты, но обязательно займутся его переработкой, говорит Марат Уразалин. И планы эти не в отдаленно-неопределенном будущем: ждет сборки приобретенное американское оборудование по произ­водству мяса, а также копченой, полукопченой, вяленой, докторской колбас в вакуумной упаковке. Дело, как говорится, за малым – пост­роить здание и смонтировать производственную линию.

А вот решение самим перерабатывать молоко в сметану, сливочное масло, творог, мягкие сорта сыров практически воплотилось в жизнь. Подсчитав, сколько молока потребуется перерабатывать ежедневно, а также какой ассортимент будет изготавливаться, в 2023 году Уразалины на свои средства построили мини-цех, приобрели нужное для работы оборудование. На все про все ушло 170 млн тенге. Заключили договор с технологом-сыроделом из Караганды: как только цех заработает, в течение месяца он обучит его работниц делать мягкие сыры. Здесь все готово, осталось лишь подключить оборудование. Весь процесс от начала дойки до поступ­ления молока в цех переработки будет автоматизирован: молоко из танкера-охладителя, расположенного на ферме, по трубопроводу станет поступать прямо в перерабатывающий цех. После очистки – в сепаратор и так далее.

С открытием нового предприя­тия еще шесть жительниц села Байдалы обретут работу. К слову, сельский цех переработки молока будет единственным на всю округу и близлежащие районы. О рынке сбыта руководство не беспокоится. Пару лет назад здесь вручную готовили сливочное масло, молоко, сметану и творог. Натуральный и вкусный продукт, за которым выстраивалась очередь, влет уходил.

Словом, новые горизонты, в том числе и социального плана, у семейного предприятия достаточно четкие. Все предпринимаемое, уверены его руководители, будет работать на благо тружеников хозяйства. В нынешнем году, отметил Марат Уразалин, начнут строить в селе спорткомплекс с ледовым кортом и атлетическим залом. На прилегающей территории размес­тятся большая детская игровая и воркаут-площадки.

Нынешним летом в Байдалы торжественно откроется парк первоцелинников как посвящение 70-летию освоения целины. О далеких динамичных годах очевидцам тех лет и их потомкам будут напоминать стоящие на постаментах трактор ДТ и грузовик-трехтонка. Техника, специально приобретенная по такому случаю, настоящая, отреставрированная и даже на ходу.

Безусловно, в летопись села, которое продолжает развивать династия аграриев, впишется еще немало победных страниц. Добрая их часть непременно станет посвящением социальному благополучию земляков.