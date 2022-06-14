Общество
В Байконыре горожане ждут сдачи второй очереди жилых домов, которые здесь возводит казахстанская сторона
Наталья Денисова, Кызылординская область

Самая нужная стройка

Напомним, этот населенный пункт существует в условиях аренды Российской Федерацией, и жилищное строительство здесь не велось с середины восьмидесятых годов прошлого века.

– Возобновилось оно только в последние годы, – рассказали в акимате Кызылординской области. – В 2019 году по программе «Нұрлы жер» Казах­станом в Байконыре было введено в эксплуатацию пять жилых домов на 50 квартир.

После ввода в эксплуатацию дома передали на баланс городской администрации. Распределили квартиры между казахстанскими семьями, проживающими в Байконыре и стоящими в очереди на улучшение жилищных условий. Также они были выделены государственным служащим в качестве служебного жилья, учителям и врачам.

Качество строительства новых домов, а возводят еще пять пятиэтажек, находится на контроле руководства Кызылординской области.

– Во время рабочей поездки в Байконыр аким области Нурлыбек Налибаев побывал на стройплощадке, – рассказали в облакимате. – Ознакомившись с ходом строительства, глава региона отметил, что подрядной компании необходимо своевременно сдать квартиры и качест­венно выполнить работы.

Граждане РК, проживающие в Байконыре, а это около 80% от общего числа населения, надеются, что год за годом в городе появится целый микрорайон новых домов.

– У нас же здесь не дают участки под строительство индивидуального жилья, в городе вообще нет частного сектора, – рассказывает житель Байконыра Илья Ким. – И все мы живем в муниципальных квартирах на правах долгосрочной аренды. Сотни семей нуждаются в жилье, и пускай оно будет новым, комфортным. Действительно, под ИЖС казахстанцы в Байконыре земельный участок получить не могут. Недавно Минсельхоз РК распространил об этом сообщение.

«Город Байконыр находится в пользовании Российской Федерации. В соответствии с пунктом 7 статьи 6 Земельного кодекса право землепользования других государств на территории Казахстана возникает в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. В связи с этим выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории города Байконура невозможно», – говорится в нем.

Но байконырцы могут встать в очередь за земельным участком в любом другом населенном пункте республики. «Земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются гражданам Казахстана в частную собственность бесплатно, – напомнили в Минсельхозе. – Площадь предоставляемой земли – 0,10 га (10 соток). Повторное выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство бесплатно одному и тому же человеку невозможно».

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