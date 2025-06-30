Сообщается о пожарах во Франции и засухе в Германии

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Западной Европе установилась сильная жара, побиты несколько температурных рекордов. В Германию может вернуться засуха, во Франции вспыхнули лесные пожары. Похолодания и дождей ждут с 3 июля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW.

В Западную Европу в выходные 28-29 июня пришла жара, температура днем во многих городах превышает +35°C.

В испанском городе Эль-Гранадо у границы с Португалией зафиксировано +46°C. Это рекордная температура для июня в Испании за всю историю наблюдений.

В Лондоне днем 30 июня ожидается +35°C - максимум с начала года. В этот же день в столице Великобритании открывается Уимблдонский теннисный турнир. Ожидается новый рекорд самого жаркого первого дня Уимблдона, а, возможно, и за всю его историю.

В Германии также установилась температура около +30°C и выше. По итогам февраля-мая 2025 года Метеорологическая служба ФРГ заявила, что страна пережила крупнейшую засуху за всю историю наблюдений, то есть с 1881 года. Уровень Рейна тогда опустился до минимума за 100 лет.

В начале июня по Германии прошли дожди. Но теперь из-за жары засуха может вернуться.

«В последние несколько дней дождей почти не было. По-прежнему будет сухо и очень жарко. Поэтому засуха продолжит усиливаться. Это может быть очень жаркое и сухое лето», - сказал газете Bild метеоролог Доминик Юнг (Dominik Jung).

По данным Bild, в некоторых районах ФРГ уже ввели запрет на полив в дневные часы.

Жара в Западной Европе, в том числе в ФРГ, продлится как минимум до 2 июля, после чего, как ожидается, переместится на восток. По прогнозу, после 3 июля в Германии ожидаются дожди.

В исторической области Лангедок на юге Франции 29 июня возникли лесные пожары. Было эвакуировано бывшее аббатство Фонфруад. Из-за огня автодорогу между Тулузой и Нарбонной закрыли в обоих направлениях.

Правительство Франции собралось на экстренное совещание из-за жары вечером 29 июня. В некоторых районах закрывают школы. В Париже в ближайшие дни ожидается выше +35°C.