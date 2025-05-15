Открытие классов "Жас сақшы" проводится по инициативе МВД для увековечения памяти сотрудников, погибших при исполнении долга

Фото ДП области Улытау

В Улытауском районе области Улытау состоялось открытие класса "Жас сақшы", названного в честь подполковника полиции Багдата Айтенова, погибшего при исполнении служебных обязанностей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной департамент полиции

Багдат Айтенов начал службу в 1992 году в Улытауском районном отделе внутренних дел в должности участкового инспектора. Впоследствии он работал следователем, а затем заместителем начальника районного отдела полиции. За годы службы он снискал уважение коллег и земляков благодаря честности и преданности делу.

В новый класс "Жас сақшы" зачислены 16 учеников. В рамках специальной программы они будут изучать основы работы правоохранительных органов, встречаться с полицейскими и участвовать в тематических мероприятиях.

На церемонии открытия присутствовали начальник департамента полиции области Каиркен Алиев, председатель совета ветеранов Аманбек Мукатаев, аким района Аманжол Мырзабеков, родственники Багдата Айтенова, учителя и учащиеся школы.

- Сегодня мы становимся свидетелями важного события — открытия класса, названного в честь подполковника полиции Багдата Айтенова, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2010 году. Этот класс станет местом, где будет воспитываться дух патриотизма, формироваться чувство ответственности и развиваться интерес к профессии правоохранителя, - отметил начальник ДП.

Открытие классов "Жас сақшы" проводится по инициативе Министерства внутренних дел для увековечения памяти сотрудников, погибших при исполнении долга. Класс в Улытауском районе стал уже четвертым в области.