В день футбольного матча "Астана - Динамо Загреб" продлят работу общественного транспорта

2 августа на стадионе Астана-Арена состоится матч ФК "Астана" против ФК "Динамо" Загреб, в связи с чем, продлится время работы 9 автобусных маршрутов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Instagram-страницу City Transportation Systems.

Фото: Kazpravda.kz

Завтра на стадионе "Астана-Арена" состоится важный матч для столичного футбольного клуба "Астана" против ФК "Динамо Загреб".

"Чтобы обеспечить удобство и максимальную поддержку любимой команды, для болельщиков футбола будет продлено время курсирования городских и пригородных маршрутов № 10, 12, 26, 37, 40, 51, 53, 60 и 303. Таким образом, после игры вы беспрепятственно можете добраться домой", – говорится в сообщении.



