79 человек погибли при обрушении крыши в клубе Jet Set в Санто-Доминго

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

155 человек – госпитализированы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 79, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес в блоге издания Reporte Ya в соцсети X.

«Данные на настоящий момент: 155 человек были госпитализированы и 79 погибли», - заявил Мендес журналистам на месте трагедии, запись его слов опубликована.

Ранее Мендес сообщал о 66 погибших, число госпитализированных осталось без изменений.

Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших.

Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии в Санто-Доминго.