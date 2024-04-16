В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2024 в Париже

В мире, Спорт
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Сегодня, 16 апреля, в Древней Олимпии состоялась торжественная церемония зажжения огня летней Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже (Франция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Фото: оргкомитет Олимпиады-2024

Мероприятие прошло при участии президента Греческой Республики Катерины Сакелларопулу, главы Международного Олимпийского комитета Томаса Баха и других официальных лиц.

Действо состоялось на алтаре в древнем храме Геры. Верховная жрица в лице актрисы Мэри Мину зачитала символическую молитву Аполлону и Зевсу и зажгла огонь.

После этого жрицы исполнили обряд на древнем стадионе. Завершением таинства станет 11-дневная эстафета олимпийского огня по Греции.

Как сообщили в НОК Греции, первым факелоносцем эстафеты будет являться олимпийский чемпион Игр в Токио по академической гребле Стефанос Дускос. После него огонь пронесет победительница Олимпиады-2004 в плавании француженка Лор Маноду. Третий этап доверили заместителю председателя Еврокомиссии по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

По территории Греции огонь пронесут 600 факелоносцев. 26 апреля он вернется в Афины, где совершит остановку на одну ночь в посольстве Франции. После этого он будет отправлен в страну проведения Олимпиады на борту 120-летнего трехмачтового парусника «Белем». Огонь прибудет в порт Марселя 8 мая.

Затем эстафета олимпийского огня начнется во Франции.

 

#олимпиада #Спорт #Париж #Греция

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