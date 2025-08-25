До недавнего времени воспользоваться таким механизмом могли лишь проекты с объемом инвестиций не менее 15,7 млрд тенге

По инициативе Генпрокуратуры снижен порог инвестиций для инфраструктурных проектов в рамках ГЧП, сообщает Kazpravda.kz

Как разъяснили в надзорном органе, одним из ключевых факторов успешной реализации инвестиционных проектов является наличие готовой инфраструктуры. Она существенно сокращает время и затраты на строительство объекта. Для обеспечения инвесторов инфраструктурой действуют различные меры господдержки, включая институт государственно-частного партнерства (ГЧП).

Однако до недавнего времени воспользоваться таким механизмом могли лишь проекты с объемом инвестиций не менее 15,7 млрд тенге (4-миллионократный размер месячного расчетного показателя). Такое требование сужало круг потенциальных инвесторов, готовых вложиться в строительство инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства.

В связи с этим Генпрокуратурой перед Миннацэкономики было инициировано предложение о снижении минимального порога инвестиций для строительства инфраструктуры.

«В результате, 23 августа 2025 года вступили в силу поправки (приказ заместителя Премьер-министра - министра национальной экономики от 16 июня 2025 г. №52 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства»), предусматривающие двукратное снижение требований по сумме инвестиций (до 7,8 млрд тенге). Данное решение направлено на строительство инфраструктуры в регионах, привлечение дополнительных инвестиций и создание новых рабочих мест. Сообщаем, что за получением указанной меры поддержки предпринимателям и инвесторам необходимо обращаться в местный исполнительный орган соответствующего региона», – говорится в тексте обращения.

Напомним, о законодательных поправках, призванных улучшить эффективность и прозрачность проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), на площадке СЦК сообщил заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития финансового сектора МНЭ РК Алишер Шаяхметов. По его словам, теперь заключение договоров ГЧП проводится только на конкурсной основе. Процедуры планирования и конкурсного отбора переведены в цифровой формат.