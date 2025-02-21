В двух областях Казахстана ввели ограничение движения для автотранспорта

Об ограничении движения в Актюбинской и Атырауской области сообщили в КазАвтоЖол, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

21 февраля в 15:00 в связи с ухудшением погоды вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги в Актюбинской области: «Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ» км 255-337 (от села Карауылкелды до границы Атырауской области).

В Атырауской области введено ограничение на участке автодороги «Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ» км 337-492 (от границы Актюбинской области до села Сагиз).



Ориентировочное время открытие участков дороги - 21 февраля в 19:00.