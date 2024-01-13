В Эквадоре обнаружен древний город

Фото: STEPHEN ROSTAIN

В бассейне реки Амазонки обнаружен огромный древний город, тысячелетиями скрывавшийся за пышной растительностью. По мнению ученых, находка значительно изменит наши прежние представления о людях, населявших этот регион, сообщает Русская служба ВВС.

Город расположен в долине Упано на востоке Эквадора, который находится в тени вулкана. По словам ученых, большая удача, что вулкан не разрушил жизнь сообществ, обитавших здесь многие тысячелетия.

На основе исследований других древних поселений в горной местности Южной Америки ранее считалось, что эти места населяли кочевники. Все они, включая знаменитый Мачу-Пикчу в Перу, строились относительно небольшими и простыми в смысле городского планирования.

Открытие в Упано поразило ученых сложной сетью дорог и каналов, соединявших городские улицы и площади.

Археологи полагают, что город был построен около 2500 лет назад и населялся людьми на протяжении примерно тысячи лет.

По словам ученых, трудно точно оценить, сколько людей проживало здесь одновременно, но точно не менее 10 тысяч человек (верхний предел – до 100 тысяч).

Раскопки велись на разных участках территории площадью 300 кв. км. Не все районы оказались доступными для работ из-за густой растительности.

Затем с помощью технологии LiDAR – лазерных датчиков, установленных на борту самолета, – эти участки соединили вместе и получили общую картину развалин древнего города.

«Это место старше любого другого, которые известны нам в Амазонии. До сих пор в своих представлениях о других культурах и цивилизациях мы руководствовались нашими европейскими взглядами на механизмы развития, но эта находка заставит нас изменить подход», – говорит профессор Стефан Ростейн, глава департамента исследований Национального центра научных исследований (CNRS), возглавлявший экспедицию в Эквадоре.

«В представлении большинства в этой местности проживали небольшие группы людей, которые, скорее всего, ходили обнаженными, ютились в хижинах и обрабатывали землю. Но теперь мы видим, что древние люди жили в сложных городских сообществах», – говорит соавтор исследования Антуан Дорисон.

Впервые исследователи обнаружили свидетельства существования города еще в 1970-х годах. Работа заняла более 40 лет, ее окончание значительно приблизили появившиеся в последние годы новые технологии.

С помощью технологии LiDAR было обнаружено 6 тысяч прямоугольных земляных платформ – каждая из них составляет 20 метров в длину, 10 в ширину и 2-3 метра в высоту.

Они располагаются группами от трех до шести единиц вокруг главной площади, в центре которой видна одна большая платформа.

По мнению ученых, все эти платформы – фундаменты бывших домов и церемониальных учреждений.

Большинство из них построено путем врезания в горные породы.

Один такой комплекс в районе Киламопе включает в себя платформу длиной 140 и шириной 40 метров.

Все комплексы соединены между собой сетью прямых дорог, одна из которых простирается на 25 километров.

По словам Антуана Дорисона, эти дороги – самая удивительная часть открытия.

«Дорожная сеть очень сложная. Она простирается на огромное расстояние, все взаимосвязано. И есть прямые углы, что очень впечатляет», – говорит он, поясняя, что построить прямую дорогу гораздо сложнее, чем ту, которая вписывается в ландшафт.

Ученые также обнаружили дамбы с рвами по обеим сторонам, которые, по их мнению, использовались для управления обильными водными ресурсами в регионе.

С помощью рвов также перекрывались подъезды к некоторым населенным пунктам, что свидетельствует о существовавших угрозах со стороны соседних поселений.

По словам ученых, все это свидетельствует о проживании здесь большого и развитого сообщества, которое на данном этапе кажется самым большим не только в Южной, но и в Центральной Америке – больше мексиканских майя.

«Представьте, что вы открыли другую цивилизацию, подобную майя, но с совершенно другой архитектурой, землепользованием, керамикой», – говорит Хосе Ириарте, профессор археологии Эксетерского университета.

Некоторые особенности постройки найденного города уникальны для Южной Америки, как, например, восьмиугольные фундаменты или расположение фундаментов группами, объясняет археолог.

По его словам, это сообщество было явно хорошо организовано, но о людях, населявших эти места, известно пока не так много.

Ученые называют их килампе и упано – по названию местности.

Скорее всего, они в основном занимались сельским хозяйством, ели кукурузу и сладкий картофель а также, вероятно, пили «чичу» – разновидность сладкого пива.

В некоторых местах были обнаружены ямы и очаги, а также кувшины, камни для измельчения растений и остатки сгоревших семян.

По словам руководителя исследовательской группы профессора Ростейна, в начале карьеры коллеги предостерегали его от этого исследования, поскольку считалось, что древних народов в этих местах не было.