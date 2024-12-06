В ЕНПФ пояснили новый порог достаточности «пенсионки»

Пенсионные новости, Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Напомним, ЕНПФ опубликовал таблицу с минимальными размерами пенсионных накоплений для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии (ПМД) на 2025 год

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По информации пресс-службы ЕНПФ, расчет ПМД производится в соответствии с методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Согласно методике, при расчете были использованы следующие показатели на 2025 год: минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге; минимальный размер пенсии – 62 771 тенге; величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.

«Несмотря на повышение отдельных социально-экономических показателей, сохранение размеров ПМД на прежнем уровне отчасти связано с тем, что без изменения остались такие важные параметры, как минимальный размер заработной платы и прогнозная годовая процентная ставка доходности пенсионных накоплений», –  пояснили в ЕНПФ. 

Отмечается, что в 2024 году размер ПМД также не поднимался. 

Поясним, порог минимальной достаточности – это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии. Сумма, превышающая ПМД, может быть использована для лечение или улучшения жилищных условий.

По данным ЕНПФ на 1 ноября 2024 года пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов составили более 20,7 трлн тенге (прирост за год – 24,5%, с начала года – 19,9%). 

Отмечается, что единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение составили 429,1 млрд тенге. Ознакомиться с новым порогом «пенсионки» на 2025 год можно здесь.

#комментарий #ЕНПФ #ПМД #ЕПВ

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