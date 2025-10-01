В столице, на берегах реки Есиль можно увидеть людей с удочками: водоем является рыбоводным и это не может не радовать горожан, сообщает Kazpravda.kz

Чтобы поддержать запасы рыбных ресурсов и создания хороших условий для активного отдыха людей на реке, ежегодно в водоем выпускается рыбная молодь. 29 сентября в ходе первого этапа зарыбления в Есиль было выпущено более 367 тысяч сеголеток карпа со средней навеской 10 граммов.

Мероприятия проведено в рамках государственного заказа Комитета рыбного хозяйства МСХ РК. В октябре, в рамках второго этапа зарыбления, в районе железнодорожного вокзала «Нурлы жол» в реку Есиль будет дополнительно выпущено более 237 тысяч сеголеток белого амура и карпа.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны, в Северо-Казахстанской области в Сергеевское водохранилище выпущен 1 млн сеголетков карпа. Эут работу в рамках госзаказа выполнил Петропавловский рыбопитомник.

Контроль за выпуском молоди провела межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, местных исполнительных органов, общественных организаций, а также сотрудники Северного филиала ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства».