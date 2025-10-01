В Есиль выпустили более 300 тысяч сеголеток карпа

Экология
4
Бек Нигметов

В столице, на берегах реки Есиль можно увидеть людей с удочками: водоем является рыбоводным и это не может не радовать горожан, сообщает Kazpravda.kz

Чтобы поддержать запасы рыбных ресурсов  и создания хороших условий для активного отдыха людей  на реке, ежегодно в водоем выпускается рыбная молодь. 29 сентября в ходе первого этапа зарыбления  в Есиль было выпущено более 367 тысяч сеголеток карпа со средней навеской 10 граммов.

Мероприятия проведено в рамках государственного заказа Комитета рыбного хозяйства МСХ РК. В октябре, в рамках второго этапа зарыбления,  в районе железнодорожного вокзала «Нурлы жол» в реку Есиль будет дополнительно выпущено более 237 тысяч сеголеток белого амура и карпа.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны, в Северо-Казахстанской области в Сергеевское водохранилище выпущен 1 млн сеголетков карпа. Эут работу в рамках госзаказа выполнил Петропавловский рыбопитомник.

Контроль за выпуском молоди провела межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, местных исполнительных органов, общественных организаций, а также сотрудники Северного филиала ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства».

#Есиль #мальки #зарыбление

Популярное

Все
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Наши шахматисты выиграли командный зачет
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
Вдохновляя на путешествия
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Цветы для ветерана
АПК становится драйвером роста экономики региона
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
Еще две медали
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
Глаза горят, и песня льется
В споре уступает сильный
Мастерски владеют и пером, и ракеткой
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Когда старость – в радость
ИИ: безграничный простор для творчества
Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии
Словом укреплявший дух
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Уникальному озеру грозит промышленная разработка
Почти на 30 млрд тенге оштрафовали павлодарское предприятие
Пути решения экологических проблем обсудили в Актау
Вместо свалки – детская площадка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]