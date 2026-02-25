В этом году планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек

Занятость
10
Кадиша Ныгмет

В Астане под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось расширенное заседание коллегии Минис­терства труда и социальной защиты населения. В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, депутаты Парламента, представители центральных и местных государственных органов, подведомственных организаций МТСЗН, а также социальные партнеры.

фото пресс-службы МКИ РК

Обращаясь к участникам, заместитель Премьер-министра подчеркнула, что Президент уделяет особое внимание социальной сфере, а благополучие граждан и обеспечение устойчивого развития страны легли в основу проекта новой Конституции.

Одним из ключевых на заседании стал вопрос занятости и трудоустройства казахстанцев. По итогам 2025 года в стране обеспечено функционирование 2,9 млн качественных рабочих мест. В 2026-м в рамках региональных карт занятости планируется трудоустроить 547,7 тыс. человек.

На повестке также был вопрос защищенности и безопас­ности человека на рабочем месте.

– В условиях цифровизации необходимо внедрять удобные и понятные инструменты коммуникации, – считает Аида Балаева.

Кроме того, заместитель Премьер-министра поручила разработать типовой трудовой договор, закрепляющий базовые гарантии, права и обязанности сторон.

В числе ключевых задач ведомства – комплексная социальная защита лиц с инвалидностью. Остро стоят вопросы пересмотра подхода к их трудоустройству, обеспечения техническими средствами реабилитации и доступности объектов инфраструктуры. Аида Балаева акцентировала внимание на развитии и социализации детей с инвалидностью.

Что касается прозрачности присвоения инвалидности, то здесь она поручила интегрировать системы Минздрава и МТСЗН. В целом же Аида Балаева отметила, что в условиях объявленного Президентом страны Года цифровизации и искусственного интеллекта перед минис­терством стоят масштабные задачи по технологической трансформации социально-трудовой сферы.

Также с докладом выступил министр Аскарбек Ертаев. Глава МТСЗН резюмировал итоги работы ведомства и обозначил ключевые задачи на предстоящий период.

#Астана #заседание #трудоустройство #Аида Балаева

Популярное

Все
Искусство света и тьмы
Для новых спортивных достижений
ФК «Окжетпес» будут спонсировать аграрии региона
На стыке жанров, стилей и идей
Конституционное проявление Справедливого Казахстана
От угледобычи – к комплексам глубокой переработки
Возьмите церий, возьмите литий!
Навестили ветерана-долгожителя
Чтобы быть в авангарде технологического прогресса
Когда земля – на вес золота
Жемчужина региона
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Сахарный завод работает стабильно
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Алматинский апорт выходит на экспорт
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
«Ордабасы» сменил владельца
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Возможность зарабатывать и помогать семьям
Названы лидирующие отрасли по количеству вакансий в Казахст…
Выбрали легальный формат работы
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]