Обращаясь к участникам, заместитель Премьер-министра подчеркнула, что Президент уделяет особое внимание социальной сфере, а благополучие граждан и обеспечение устойчивого развития страны легли в основу проекта новой Конституции.

Одним из ключевых на заседании стал вопрос занятости и трудоустройства казахстанцев. По итогам 2025 года в стране обеспечено функционирование 2,9 млн качественных рабочих мест. В 2026-м в рамках региональных карт занятости планируется трудоустроить 547,7 тыс. человек.

На повестке также был вопрос защищенности и безопас­ности человека на рабочем месте.

– В условиях цифровизации необходимо внедрять удобные и понятные инструменты коммуникации, – считает Аида Балаева.

Кроме того, заместитель Премьер-министра поручила разработать типовой трудовой договор, закрепляющий базовые гарантии, права и обязанности сторон.

В числе ключевых задач ведомства – комплексная социальная защита лиц с инвалидностью. Остро стоят вопросы пересмотра подхода к их трудоустройству, обеспечения техническими средствами реабилитации и доступности объектов инфраструктуры. Аида Балаева акцентировала внимание на развитии и социализации детей с инвалидностью.

Что касается прозрачности присвоения инвалидности, то здесь она поручила интегрировать системы Минздрава и МТСЗН. В целом же Аида Балаева отметила, что в условиях объявленного Президентом страны Года цифровизации и искусственного интеллекта перед минис­терством стоят масштабные задачи по технологической трансформации социально-трудовой сферы.

Также с докладом выступил министр Аскарбек Ертаев. Глава МТСЗН резюмировал итоги работы ведомства и обозначил ключевые задачи на предстоящий период.