В этом году планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек
10
Кадиша Ныгмет
В Астане под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось расширенное заседание коллегии Министерства труда и социальной защиты населения. В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, депутаты Парламента, представители центральных и местных государственных органов, подведомственных организаций МТСЗН, а также социальные партнеры.