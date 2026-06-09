О прогнозах в сфере занятости говорили в МОТ

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в рамках рабочей поездки в Женеву (Швейцария) выступил с докладом на пленарном заседании 114-й сессии Международной конференции труда, организованной Международной организацией труда (МОТ). Он рассказал об основных направлениях трансформации социально-трудовой сферы в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта.
Глава ведомства также отметил, что в стране формируется национальная система прогнозирования занятости. Согласно озвученным данным, к 2035 году влияние ИИ в той или иной степени затронет порядка 41% всей рабочей силы Казахстана. При этом доля рабочих мест, которым грозит полная автоматизация, составляет менее 1%, что означает не исчезновение профессий, а реконфигурацию задач внутри них.
Для обеспечения граждан новыми навыками по поручению Главы государства создается Национальный центр трансформации профессий. Люди получат возможность проходить переобучение по персонализированным траекториям до того, как возникнет риск потери работы. В рамках страновой системы квалификаций ведется актуализация более 600 профессиональных стандартов под нужды обновленной экономики.