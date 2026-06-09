О прогнозах в сфере занятости говорили в МОТ

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в рамках рабочей поездки в Женеву (Швейцария) выступил с докладом на пленарном заседании 114-й сессии Международной конференции труда, организованной Международной организацией труда (МОТ). Он рассказал об основных направлениях транс­формации социально-трудовой сферы в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава ведомства также отметил, что в стране формируется национальная система прогнозирования занятости. Согласно озвученным данным, к 2035 году влияние ИИ в той или иной степени затронет порядка 41% всей рабочей силы Казахстана. При этом доля рабочих мест, которым грозит полная автоматизация, составляет менее 1%, что означает не исчезновение профессий, а реконфигурацию задач внутри них.

Для обеспечения граждан новыми навыками по поручению Главы государства создается Национальный центр трансформации профессий. Люди получат возможность проходить переобу­чение по персонализированным траекториям до того, как возникнет риск потери работы. В рамках страновой системы квалификаций ведется актуализация более 600 профессиональных стандартов под нужды обновленной экономики.