Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Конкурентоспособный бизнес – это опора любого государства. Ожидается, что в этом году рост экономики Казахстана превысит 6%. Это является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов. Как известно, сейчас мы уделяем приоритетное внимание развитию инфраструктуры и диверсификации экономики. Поэтому Правительству необходимо вести активную работу по увеличению экспорта готовой продукции. На сегодняшний день мы уже достигли определенных успехов в данной сфере», - сказал он на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана».

Президент обозначил актуальные задачи, стоящие перед Правительством – стабилизация и снижение инфляции, обеспечение устойчивого роста экономики и реальных доходов граждан.