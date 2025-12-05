Об этом сообщил Глава государства
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Конкурентоспособный бизнес – это опора любого государства. Ожидается, что в этом году рост экономики Казахстана превысит 6%. Это является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов. Как известно, сейчас мы уделяем приоритетное внимание развитию инфраструктуры и диверсификации экономики. Поэтому Правительству необходимо вести активную работу по увеличению экспорта готовой продукции. На сегодняшний день мы уже достигли определенных успехов в данной сфере», - сказал он на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана».
Президент обозначил актуальные задачи, стоящие перед Правительством – стабилизация и снижение инфляции, обеспечение устойчивого роста экономики и реальных доходов граждан.
«Для их решения недавно была принята Программа совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, рассчитанная на 2026-2028 годы. Об этом я говорил на диалог-платформе сельских акимов. Подчеркну еще раз: для эффективной реализации данной программы необходима слаженная работа всех профильных органов, а также акиматов. Для предпринимателей определяющее значение имеют предсказуемость и справедливость налоговой, тарифной и регуляторной политик. Перезагрузить модель сотрудничества государства и бизнеса призван новый Налоговый кодекс. Важно понимать, что устойчивое развитие предпринимательства основывается на выполнении взаимных обязательств, когда государство создает благоприятный деловой климат, а бизнес честно платит налоги. Так происходит во всех развитых, цивилизованных странах», - добавил он.