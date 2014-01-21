В формате здорового образа жизни

В этот день молодые люди, приехавшие на Медеу, реально ощутили и наглядно увидели ту консолидирующую мощь, которую несет в себе каждое выступление Главы государства.

– Президент сказал, особо обращаясь к молодым, что «эта стратегия – для вас. Вам участвовать в ее реализации и вам пожинать плоды ее успеха. Включайтесь в работу, каждый на своем рабочем месте. Не будьте равнодушными. Создавайте судьбу страны вместе со всем народом!» – привел слова Лидера нации руководитель управления Санжар Бокаев.

Он считает, что правильная подача и разъяснение государственной политики являются залогом успешной информационной работы с молодым поколением. Поэтому организаторы акции решили сами прийти к молодежи, на ее излюбленное место, то есть на ледовый каток, и таким образом найти удобный формат для разговора. В результате люди, приехавшие покататься на коньках, собрались возле огромного экрана, горячо обсуждая новые перс­пективы, о которых говорится в Послании Президента народу Казахстана.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА